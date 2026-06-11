El Museo del Origami de Zaragoza propone un 'Viaje a las estrellas' con el artista Miguel Gañán

El arte de transformar una simple hoja de papel en complejas estructuras geométricas protagoniza la nueva exposición temporal de la Escuela Museo de Origami de Zaragoza (EMOZ). Bajo el título 'Viaje a las estrellas', la muestra del artista Miguel Gañán se podrá visitar desde el próximo sábado, 13 de junio, hasta el 13 de septiembre en la segunda planta del Centro de Historias y reúne una de las colecciones más completas dedicadas al arte de los teselados que se han exhibido hasta la fecha en este equipamiento municipal.

La exposición la ha presentado la consejera municipal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández; el creador de la muestra, Miguel Gañán; el director del EMOZ, Jorge Pardo; y el presidente de la Asociación Cultural Origami Zaragoza, Felipe Moreno.

La propuesta reúne cerca de 60 obras, entre teselados de gran formato y piezas derivadas de ellos, como cajas y composiciones tridimensionales, todas realizadas a partir de una única hoja de papel.

La muestra se podrá visitar hasta el 13 septiembre. / javier río

La muestra invita al visitante a adentrarse en un universo donde la geometría, las matemáticas y el arte dialogan a través de pliegues, simetrías y patrones repetitivos. Los teselados, técnica protagonista de la exposición, toman su nombre de las pequeñas piezas utilizadas tradicionalmente para formar mosaicos y permiten crear complejas estructuras visuales mediante la repetición ordenada de formas geométricas.

Miguel Gañán, nacido en Madrid en 1955 y residente en Argentina, es ingeniero aeronáutico de formación. Su trayectoria en el mundo del origami comienza en 2009 y desde entonces ha desarrollado una carrera artística centrada en la exploración de las posibilidades geométricas del papel.

El artista ha explicado que todas las piezas expuestas son diseños originales creados por él mismo. La técnica que utiliza se llama teselado y consiste en "trabajar una única hoja de papel sobre la que se crea una trama geométrica que posteriormente permite diseñar el modelo definitivo", ha detallado durante la presentación.

Novedades en la EMOZ

La inauguración de 'Viaje a las estrellas' coincide con un periodo de intensa actividad para el EMOZ. El director del museo ha repasado algunas de las iniciativas desarrolladas en los últimos meses junto a hospitales, universidades, asociaciones culturales y entidades sociales, así como la participación del museo en eventos relacionados con la cultura japonesa y el turismo.

Entre las novedades anunciadas destaca la incorporación de una guía digital accesible mediante códigos QR y la puesta en marcha de visitas guiadas en francés, una demanda creciente por parte de los numerosos grupos escolares procedentes del sur de Francia que visitan el museo cada año.

La EMOZ también mantiene su programa social en colaboración con Fundación Ibercaja, gracias al cual más de 2.500 personas pertenecientes a colectivos vulnerables han participado en talleres y visitas desde la apertura del museo. Además, coincidiendo con la inauguración de la exposición, Miguel Gañán impartirá un taller especial en el que mostrará algunas claves de su técnica.