Teruel y el Observatorio Astrofísico de Javalambre acogen el rodaje de la serie de Aragón TV 'Observatorio'

El Observatorio Astrofísico de Javalambre y la ciudad de Teruel acogen estos días el rodaje de 'Observatorio', una comedia coral ambientada en este centro, uno de los enclaves científicos más singulares de Europa, situado en la sierra turolense de Javalambre. El rodaje se ha trasladado también a la ciudad de Teruel, donde este jueves han estado grabando en el Centro Cultural 'San León'.

La serie, que se rueda íntegramente en Teruel y Javalambre, seguirá "las peripecias de un excéntrico equipo de trabajadores del turno de noche que, mientras observan los misterios del universo, deben enfrentarse a averías inesperadas, rivalidades laborales, secretos y situaciones cotidianas llevadas al límite del disparate", ha informado el Gobierno de Aragón.

Compuesta por nueve episodios, la serie está dirigida por Juan Carlos Muñoz, creador de la ficción junto a Carlos Palma, y cuenta en su reparto con Jorge Usón, Fredi Abial, Yolanda Blanco, Charly Taylor, Pablo Lagartos y Mariela Martínez. La Fábrica de Galletas produce esta serie que podrá verse en Aragón TV, con el respaldo del Fondo de Inversiones de Teruel.

En su visita al rodaje este jueves, la delegada territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Rosa María Sánchez, ha subrayado que esta serie es "netamente aragonesa", lo que le aporta "valor añadido" a la producción. Ha resaltado también que el rodaje está generando un impacto económico significativo en la ciudad y la provincia de Teruel, con un impacto directo estimado de unos 50.000 euros.

"En estos últimos años se están haciendo unas veinte producciones audiovisuales al año con un impacto de unos diez millones de euros", ha afirmado la delegada territorial. La provincia de Teruel se está mostrando al mundo a través de estas creaciones audiovisuales, ha observado, para desear que "cada día vengan más rodajes para contribuir a generar economía y a la difusión del territorio".

Una ciudad de cine

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, ha remarcado que Teruel "es una ciudad de cine y de rodajes", dado que cada vez más equipos la eligen como escenario para películas, series o anuncios "y es gracias a las facilidades que damos en la ciudad".

Para la gerente de la Fundación Bodas de Isabel, Lorena Muñoz, Teruel se sitúa "en el foco" de las producciones audiovisuales, es "una provincia espectacular a nivel de paisajes, de recursos y de profesionales". En la visita al rodaje han participado también los concejales Carlos Méndez y Eduardo Suárez.

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El productor, Hugo Miquele, ha detallado que este proyecto está cofinanciado por el FITE, al 45 por ciento. En concreto, cuenta con una inversión de 230.000 euros, de los que 105.000 euros los aporta el FITE. Todo el equipo es aragonés y la serie se podrá ver en Aragón TV y después en otras televisiones autonómicas y plataformas.