El audiovisual aragonés muestra su músculo en el 54º Festival Internacional de Cine de Huesca con 5 proyectos de largometraje

La 54ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca sigue consolidando sus actividades de industria y su posición de plataforma de lanzamiento de nuevos proyectos cinematográficos. Un total de cinco largometrajes han presentado sus novedades en la cita altoaragonesa. Los cineastas y productores Nacho Lasierra, José Alberto Andrés Lacasta, Germán Roda, Gaizka Urresti y Javier Calvo han hablado de sus próximos trabajos en los que el reconocimiento a figuras aragonesas destacadas como la bailarina Ana Laguna, el bailarín y coreógrafo Miguel Ángel Berna, Paco Paricio, referente de las artes escénicas; un niño finlandés desconocido que llegó a Zaragoza después de la II Guerra Mundial y una historia de reconciliación y vuelta a las raíces son los protagonistas. 'Perseidas', 'Ana como el agua', 'Cuando la guerra borra tu nombre', 'Rematadera, allá va la despedida' y 'Titiritero' han desfilado por este escaparate internacional que cuenta con la colaboración de Aragón TV.

'Perseidas'

El director y guionista Ignacio Lasierra ha presentado la ficción 'Perseidas', con la historia de Cata, una célebre chef, con estrella Michelin, de 34 años que vive en Uruguay y que un día recibe una llamada desde Los Monegros para avisarle que su madre ha muerto. “El objetivo es hacer una película cercana, que toque el corazón, con temas como la reconciliación, la vuelta a las raíces y el reconocimiento de los propios errores”, señaló y adelantó que en el reparto están Natalia Huarte, Premio Max 2024 y las laureadas intérpretes Elena Irureta e Itziar Aizpuru.

Han acompañado al cineasta las productoras Inés Laporta y Aurora Lago quienes han destacado que este proyecto lleva siete años desarrollándose, ha pasado por diversos laboratorios y han logrado sumar muchos apoyos, entre ellos el del ICAA. El rodaje se hará este año en Aragón, la mayor parte en la provincia de Zaragoza y también en el pueblo del director, Candasnos, así como en Uruguay, con un equipo técnico aragonés.

'Ana como el agua'

Por otra parte, el oscense J. Alberto Andrés Lacasta se adentra con el documental 'Ana como el agua', en la historia de la renombrada bailarina Ana Laguna, quien se formó en Zaragoza con María de Ávila y en 1974 entró a formar parte del Cullberg Ballet, en Estocolmo, bajo la dirección de Birgit Cullberg y Mats Ek y ya no regresó a vivir en su tierra.

El proyecto lleva dos años de desarrollo, mucha parte en el extranjero pero también se ha rodado en Zaragoza y en Huesca, teniendo el apoyo del Gobierno de Aragón, Aragón TV, Teatro Real, Ópera de París y Ópera de Estocolmo, entre otros.

'Cuando la guerra borra tu nombre'

El director, guionista y montador Germán Roda, ha dado más detalles de 'Cuando la guerra borra tu nombre', un documental que cuenta la historia de un niño de una población finlandesa, que en plena II Guerra Mundial se queda aislado y sin familia, cruza Europa sin documentación y dos meses después llega a Zaragoza donde fue salvado y protegido por un hombre que se llamó José María Nasarre y quien fue posteriormente su padrino. "Hablamos de algo universal, sigue habiendo guerras, deportados, desplazados, creo que puede interesar a gran número de gente”, ha apuntado.

Para desarrollar este proyecto, en el que va a haber thriller, intriga, sorpresa, como si fuera una película de espionaje, el cineasta hará una investigación periodística en tiempo real con documentación que ha encontrado el hijo de Nasarre.

'Rematadera, allá va la despedida'

Gaizka Urresti, ganador de dos premios Goya por 'Abstenerse agencias' y por 'Labordeta, un hombre sin más', ha presentado en Huesca 'Rematadera, allá va la despedida', un documental basado en la obra del bailarín y coreógrafo Miguel Ángel Berna que surgió cuando éste anunció que se retiraba de los escenarios. “Le he seguido en este proyecto, entrevistándole a el y a sus colaboradores; no se trata de una biografía como tal, y sí refleja que la danza, de las artes escénicas es la más desprotegida. Hay un desprecio de administraciones de la cultura en general y de hecho Miguel Ángel tiene una sensación de fracaso, pese a que ha sido un referente, especialmente de la Jota”.

El documental cuenta con las ayudas del Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Aragón TV y del ICAA. Urresti ha compartido también que la tesis inicial de obra, el propio Miguel Ángel la está destruyendo, pues "sigue haciendo espectáculos, no puede dejar de crear a pesar de los achaques de la edad, así que lo que él siga haciendo en estos días va a ser el final de la película y creo que ese final puede ser luminoso, a pesar de que él tiene esa sensación de fracaso”.

'Titiritero'

El guionista y director Javier Calvo ha presentado su nuevo proyecto, el documental 'Titiritero', una road movie que surgió tras conocer a Paco Paricio, un referente de las artes escénicas en España y cofundador en 1975 de la histórica compañía ‘Los Titiriteros de Binéfar’. “Hace ocho años conocí a este señor, es un hombre bueno, se aprende mucho de él, con él tengo conversaciones que nunca terminan, y me apetecía trabajar otra vez con libertad, con equipos pequeños, incluso volver a mis inicios con un tono evocador, amable y seguirlo, ya que lleva 50 años trabajando con los titiriteros, hace un trabajo brutal de profundizar en lo popular, intelectualizarlo y transmitirlo de una manera sencilla al público, así como a sus compañeros de esa actividad artística”, ha expuesto.

Noticias relacionadas

Acompañado del propio Paricio, ha añadido que no se trata de un biopic, es una road movie internacional, aunque también habrá carreteras aragonesas y particularmente turolenses, “porque me apetece rodar, estar con sus iguales junto con el viaje del oficio, el viaje a ninguna parte; el títere es una cosa muy seria, creo que es otra de las artes pobres, menores, los han dejado de lado y no le han dado el lugar que se merecen, siempre se ha vinculado al tema infantil y es un error, el títere es resistencia, tradición, y más cosas”, ha resaltado.