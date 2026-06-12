Cine, teatro y conciertos para las Noches de verano en Zaragoza: la programación completa

La Fundación Caja Inmaculada ha presentado una nueva edición de sus Noches de Verano, el ciclo cultural que volverá a llenar de actividad el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza durante los meses de julio y agosto. En su vigésimo primera edición edición, la programación reunirá 24 propuestas culturales distribuidas en ocho sesiones de cine, ocho conciertos y ocho funciones teatrales.

Bajo el ya tradicional esquema de 'Los martes cine, los miércoles música y los jueves teatro', el ciclo ofrecerá una selección de propuestas artísticas que combinan calidad, diversidad y compromiso con la creación contemporánea. Del 30 de junio al 27 de agosto, el Centro Joaquín Roncal CAI se convertirá una vez más en uno de los principales espacios culturales del verano zaragozano.

Primera semana de programación

La edición de este verano arrancará el 30 de junio con la proyección de 'Siempre juntos', de Gustavo Pizzi, primera de las ocho películas que podrán verse en versión original subtitulada. La sesión cinematográfica estará precedida por la proyección del cortometraje 'Quemarlo todo', de Miguel Casanova.

El programa continuará el 1 de julio con el concierto de Shekband & JFK, una propuesta musical que une influencias de Ucrania y España, y completará su primera semana con la representación de 'Prometeo, bufón y mártir', a cargo de las compañías Gato Negro Teatro & Stivalaccio Teatro e interpretada por Alberto Castrillo-Ferrer.

A lo largo de ocho semanas, el público podrá disfrutar además de títulos cinematográficos recientes como 'Tres adioses', de Isabel Coixet; conciertos de artistas y formaciones como Elena Rubio, Álvaro Ocón 5Tet o Kiev Cuando Nieva; y propuestas teatrales de compañías y creadores como Teatro Indigesto, Belladona Teatro o Marisol Aznar, en una programación diversa.

Todas las actividades se celebrarán a las 20.00 horas en el Centro Joaquín Roncal. Las entradas, a la venta desde el 10 de junio (5 euros para el cine y 12 para la música y el teatro), pueden adquirirse a través de la página web de la fundación, en los cajeros y la web de Ibercaja y en la taquilla del centro.