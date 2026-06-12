La Diputación de Zaragoza concede 70.000 euros en ayudas a 30 agrupaciones corales de la provincia

La Diputación de Zaragoza ha concedido 70.000 euros en ayudas a 30 agrupaciones corales de la provincia, en las que participan 849 personas. Así, las agrupaciones financiarán acciones formativas, sufragarán su funcionamiento y realizarán acciones en los municipios donde tienen su sede y en otros.

Las subvenciones van destinadas a las agrupaciones corales de la provincia de Zaragoza que tengan su sede en algún municipio de la provincia de Zaragoza, salvo la capital aragonesa. Se sufragan gastos como los desplazamientos a otros municipios, de difusión y cartelería, de derechos de autor, sueldos de los directores y profesores o adquisición de vestimenta, entre otros.

Este año son un total de 30 las agrupaciones corales que van a recibir estas ayudas. Entre todas ellas suman casi 849 intérpretes coralistas y se prevé que hagan un total de 202 actuaciones, 85 en sus propios municipios y 117 fuera de ellos.

Las ayudas oscilan entre los 1.100 euros y los 3.500 euros, según los puntos que valoran precisamente el número de componentes de cada agrupación, así como el número de conciertos que hacen dentro y fuera del municipio.

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Los gastos subvencionables deberán desarrollarse durante el período comprendido entre el pasado 19 de octubre del 2024 y el 1 de octubre de 2025, de acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo coral y su propia planificación de contenidos, horarios y demás circunstancias.