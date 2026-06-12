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La Diputación de Zaragoza concede 70.000 euros en ayudas a 30 agrupaciones corales de la provincia

Estas subvenciones permiten a las agrupaciones coralistas promover e impulsar acciones formativas y llevar a cabo conciertos tanto en los municipios donde tienen su sede como en otros

El coro de Sobradiel, una de las agrupaciones subvencionadas.

El coro de Sobradiel, una de las agrupaciones subvencionadas. / El Periódico de Aragón

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El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Diputación de Zaragoza ha concedido 70.000 euros en ayudas a 30 agrupaciones corales de la provincia, en las que participan 849 personas. Así, las agrupaciones financiarán acciones formativas, sufragarán su funcionamiento y realizarán acciones en los municipios donde tienen su sede y en otros.

Las subvenciones van destinadas a las agrupaciones corales de la provincia de Zaragoza que tengan su sede en algún municipio de la provincia de Zaragoza, salvo la capital aragonesa. Se sufragan gastos como los desplazamientos a otros municipios, de difusión y cartelería, de derechos de autor, sueldos de los directores y profesores o adquisición de vestimenta, entre otros.

Este año son un total de 30 las agrupaciones corales que van a recibir estas ayudas. Entre todas ellas suman casi 849 intérpretes coralistas y se prevé que hagan un total de 202 actuaciones, 85 en sus propios municipios y 117 fuera de ellos.

Las ayudas oscilan entre los 1.100 euros y los 3.500 euros, según los puntos que valoran precisamente el número de componentes de cada agrupación, así como el número de conciertos que hacen dentro y fuera del municipio.

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Los gastos subvencionables deberán desarrollarse durante el período comprendido entre el pasado 19 de octubre del 2024 y el 1 de octubre de 2025, de acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo coral y su propia planificación de contenidos, horarios y demás circunstancias.

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