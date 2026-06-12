La Diputación de Zaragoza concede 70.000 euros en ayudas a 30 agrupaciones corales de la provincia
Estas subvenciones permiten a las agrupaciones coralistas promover e impulsar acciones formativas y llevar a cabo conciertos tanto en los municipios donde tienen su sede como en otros
El Periódico de Aragón
La Diputación de Zaragoza ha concedido 70.000 euros en ayudas a 30 agrupaciones corales de la provincia, en las que participan 849 personas. Así, las agrupaciones financiarán acciones formativas, sufragarán su funcionamiento y realizarán acciones en los municipios donde tienen su sede y en otros.
Las subvenciones van destinadas a las agrupaciones corales de la provincia de Zaragoza que tengan su sede en algún municipio de la provincia de Zaragoza, salvo la capital aragonesa. Se sufragan gastos como los desplazamientos a otros municipios, de difusión y cartelería, de derechos de autor, sueldos de los directores y profesores o adquisición de vestimenta, entre otros.
Este año son un total de 30 las agrupaciones corales que van a recibir estas ayudas. Entre todas ellas suman casi 849 intérpretes coralistas y se prevé que hagan un total de 202 actuaciones, 85 en sus propios municipios y 117 fuera de ellos.
Las ayudas oscilan entre los 1.100 euros y los 3.500 euros, según los puntos que valoran precisamente el número de componentes de cada agrupación, así como el número de conciertos que hacen dentro y fuera del municipio.
Los gastos subvencionables deberán desarrollarse durante el período comprendido entre el pasado 19 de octubre del 2024 y el 1 de octubre de 2025, de acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo coral y su propia planificación de contenidos, horarios y demás circunstancias.
- Ya es oficial: un tramo de la AP-68 entre Zaragoza y Bilbao seguirá siendo de pago cuando se levante el peaje en noviembre
- Ander Herrera deja Boca Juniors, no cumplirá su contrato y la puerta a su regreso al Real Zaragoza podría abrirse
- Varapalo judicial para la DGA: la escuela pública logra suspender temporalmente la concertación del Bachillerato
- Jesús Medina apunta a la salida en el Real Zaragoza en el cargo para el que se autoanunció
- Los vecinos de Torrero volverán a cenar en la calle después de la multa de 600 euros que recibieron la penúltima vez
- Blanca Gaya, la mejor nota de la PAU en Aragón con un 13,954: 'No me lo esperaba, ha sido una gran sorpresa
- Eléctricas y silenciosas: así son las nuevas motos con las que la Guardia Civil patrulla en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
- Las obras del Portillo cambian el tráfico desde el lunes: 26.000 vehículos deberán buscar rutas alternativas cada día en Zaragoza