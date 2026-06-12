Eli Lovis, la joven promesa del rock zaragozano, presenta su disco: "Mi sonido se define por su explosividad"

El lanzamiento de su primer álbum de estudio y una experiencia cercana a la muerte definieron el mes de noviembre de Lucía Quintana, conocida artísticamente como Eli Lovis. La cantante y compositora zaragozana publicó hace seis meses ‘Gestión de un futuro incierto’, aunque no pudo acudir a su presentación, el 6 de diciembre, al ser ingresada en el hospital por una grave sepsis.

Ya recuperada, este sábado 13 de junio, a las 21.00 horas, presentará en directo su proyecto en el mítico Rock & Blues de Zaragoza, con entrada gratuita. "Ya me siento completamente bien, pero, he de reconocer, que desde menos tiempo del que me habría gustado", afirma.

Nada más llegar de una gira nacional, con paradas en ciudades como Madrid o Logroño, Eli asegura que la acogida del disco ha superado todas sus expectativas: "La gente lo ha recibido de una forma increíble. No me esperaba algo así cuando lo estaba componiendo. Incluso pude tocar en la sala Creedence y ver cómo el público se volvía loco cuando tocábamos 'Cayetana de mentira’".

Producción de primer nivel

La producción de ‘Gestión de un futuro incierto’ corre a cargo de Nacho Atmósfera, una figura clave en la historia de la música aragonesa que ha formado parte de la trayectoria de bandas tan emblemáticas como Los Niños de Brasil o Las Novias. El punto de unión entre ambos fue Sergi, su mánager: “Él es muy fan de la escena zaragozana de los 80 y 90. Pensó en Nacho para producir el disco y yo dije: ‘Bueno, no perdemos nada por probar’. Me parecía algo inalcanzable. Cuando escuchó las canciones, le encantaron y quiso sumarse. No me lo podía creer. Desde entonces hemos trabajado mano a mano”.

A diferencia del proceso creativo de su primer disco, ‘Los famosos 18’, en el que asumió todo el trabajo, desde la composición hasta la producción, este nuevo proyecto ha sido, en sus palabras, “una experiencia inolvidable”. “Es cierto que el camino ha sido, por momentos, muy duro, pero también muy satisfactorio. Nacho y yo hemos tenido nuestras pequeñas riñas, porque somos muy distintos y a veces nuestras ideas no encajaban, pero gracias a su ayuda mis canciones suenan exactamente como quería”, apunta emocionada.

Para ella, la composición es “una necesidad emocional”. No escribe para hacer canciones, sino para sanar: “Pretendo dejar huella en el mundo. Creo que es muy bonito que algo que me ayuda tanto a mí a seguir adelante pueda ayudar a otras personas”.

Tras un año escribiendo sin una idea clara, empezó a percibir un hilo conductor en muchas de sus canciones: la salud mental. Una línea que también se refleja en la portada del disco, un cuadro pintado por ella misma que representa “una bola de adivinación en la que no puedes ver nada”.

Galardonada en los Premios de la música

Con tan solo 22 años, la joven cantante recibió el reconocimiento a Mayor Proyección en los Premios de la Música Aragonesa el pasado mes de abril. Además, fue nominada a Mejor Audiovisual Videoclip por ‘Cayetana de mentira’: “Siempre intento que la canción no sea lo único que diga algo, sino que el videoclip termine de completar su significado. En este caso, hago una crítica a las personas racistas, machistas y clasistas; a todos los ‘istas’, en definitiva. Lo cuento a través de la historia de un matrimonio blanco que adopta a una niña negra y sigue perpetuando ideas ofensivas. Para escapar de ese ambiente, ella sale de fiesta y hace todo aquello por lo que sus padres se podrían llegar a desmayar. La idea es clara: de día, Cayetana; de noche, rockstar”.

Mañana, en la presentación, la cantante interpretará todas las canciones del álbum junto a algunas versiones de sus principales referentes: “Me he criado escuchando rock, a Extremoduro, Nirvana…, pero también tengo una faceta más popera”. Entre los temas elegidos incluye una doble versión de Dover, ‘Devil Came to Me’ junto a Cherry Lee, y ‘Zorra’ de Bad Gyal “en modo punkarra”.

En un momento de crecimiento constante en su carrera, Eli no para de pensar en nuevas oportunidades: “Esto viene para largo, no pienso rendirme. Apunto muy, pero que muy alto”. Este nuevo disco no solo le ha servido para hacerse un hueco en el panorama musical aragonés, sino también para encontrarse a sí misma: “Ahora sé que mi sonido se define por su explosividad”.