Las obras del Centro Goya de la plaza del Pilar comenzarán la próxima semana: plazos y afecciones

Las obras del futuro Centro Goya, el proyecto estrella del Gobierno de Aragón de cara al bicentenario de la muerte del genio de Fuendetodos en 2028, echarán a andar la próxima semana. El grupo MLN, que se adjudicó los trabajos con un presupuesto de 8 millones de euros, empezó este jueves a realizar las primeras catas con el objetivo de iniciar la rehabilitación en los antiguos juzgados de la plaza del Pilar en tan solo unos días. De esta forma, las obras del nuevo museo arrancarán dos años y dos meses después de que el presidente Jorge Azcón anunciara su creación en un acto institucional en la iglesia de San Juan de los Panetes.

Los trabajos, con un coste de 6.557.259,02 euros más IVA (es decir, 7.934.283,41 euros), tienen un plazo máximo de ejecución de 15 meses, por lo que se alargarán hasta agosto o septiembre de 2027. Según ha podido saber este diario, no está previsto que las obras generen grandes afecciones en la plaza del Pilar, ya que la operativa se centralizará en la trasera del edificio.

El proyecto ha sido diseñado por la ingeniería IDOM, el estudio de arquitectura zaragozano BAU y por Boris Micka Group (BMG), que se encargará de la museografía. El centro, que estará adscrito al Museo de Zaragoza, contará con seis niveles, una planta baja porticada dividida en dos alturas, y cuatro plantas superiores. El visitante podrá ver allí todos los 'goyas' que posee el Ejecutivo autonómico y que ahora se exhiben de forma temporal en la Aljafería (antes se exponían en el Museo de Zaragoza, actualmente en reformas).

Así será el Centro Goya de la plaza del Pilar de Zaragoza / Gobierno de Aragón

El Centro Goya incorporará las nuevas tecnologías ofreciendo una inmersión profunda en el universo creativo del pintor. El recorrido se iniciará en la propia calle, con una ola inmersiva de luz y de color que transformará el techo abovedado de los porches en un lienzo digital, inspirado en los cielos vibrantes que pintó Goya. Este elemento guiará a los visitantes hacia el interior del edificio que, en su fachada, lucirá banderolas led de alta definición con imágenes cambiantes de las obras del artista que captarán la atención de quienes paseen por la plaza.

En 2028, año del bicentenario, la plaza del Pilar respirará Goya por los cuatro costados. No hay que olvidar que la Fundación Ibercaja está ampliando su museo y que la iglesia de San Juan de los Panetes acogerá un espacio de recreación virtual sobre el Goya muralista (sin olvidar claro la propia basílica).