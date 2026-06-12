Las salas de conciertos de todo el país reivindicarán en Zaragoza su papel como agentes culturales: "Todos los que llenan estadios empezaron aquí"

Las salas de conciertos de todo el país reivindicarán en Zaragoza su papel como agentes culturales de primer orden. Lo harán en el congreso estatal del sector, que desembarca en la capital aragonesa por segunda vez en su historia. La cita, impulsada por la Asociación Cultural Coordinadora Estatal de Salas privadas de música en directo (ACCES), se celebrará del 15 al 18 de junio e incluirá encuentros profesionales de carácter interno, pero también mesas redondas y 'showcases' abiertos al público. La programación del congreso, que reunirá a profesionales llegados de más de 100 salas de todo el país, se celebrará en el Museo Pablo Serrano, el Auditorio de Zaragoza y diversas salas de la ciudad.

"Lo que buscamos es poner en valor estos espacios de cultura y recordar que todos los que llenan estadios han empezado en las salas", ha subrayado en la presentación celebrada en el Rock&Blues el presidente de ACCES, Isaac Vivero. En este mismo sentido se ha manifestado Javier Benito, presidente de Aragón en Vivo, la asociación que aglutina a la mayoría de salas de conciertos de la comunidad: "La gente a veces no sabe cómo funciona este mundo, por eso hemos diseñado unas charlas que sean didácticas para dar a conocer nuestra labor".

El congreso, que convertirá a la ciudad en un punto de encuentro entre profesionales del sector, artistas y ciudadanos, ha sido organizado por ACCES y por Aragón en Vivo, con el patrocinio del Ayuntamiento de Zaragoza y el Ejecutivo autonómico (a la presentación han asistido la consejera municipal Sara Fernández y el director general Pedro Olloqui).

El congreso coincide con la celebración de la Semana de la Música de Aragón en Vivo, que llenará de conciertos las salas de la ciudad. / javier río

La cita tendrá por supuesto su vertiente artística gracias a los citados 'showcases', pequeños conciertos protagonizados por músicos y bandas de la tierra como La Doloritas, Bladimir Ros, Multipla, Pablo Estallo o El Brindador. Pero es que además el congreso coincide con la celebración de la Semana de la Música de Aragón en Vivo. La asociación aragonesa lleva bastantes años diseñando una programación especial para conmemorar el Día Europeo de la Música, que se celebra todos los 21 de junio desde 1985. Este año aún va a redoblar más su apuesta y ha organizado una veintena de conciertos en diferentes salas de la ciudad, varios de ellos gratuitos.

El programa del congreso combinará encuentros profesionales para miembros de ACCES con espacios de reflexión abiertos al público (para asistir habrá que descargarse una invitación en la web de la asociación). Estas mesas redondas abordarán cuestiones como la convivencia entre salas y ciudad, la relación con los festivales, la internacionalización, la presencia de las mujeres en la industria musical o la renovación de públicos.

Destacados profesionales

En estas ponencias participarán profesionales de amplio recorrido y gran prestigio en el sector, como el productor Paco Loco, Paz Aparisi (Madrid Arena), Nacho Royo (director del Vive Latino Zaragoza) o Paco López (mánager de Leiva). También podrán aportar su punto de vista artistas aragoneses como Cuti, Lorena Álvarez, Elem, Eva McBel, Fresquito y Mango, Ester Vallejo, Rosin de Palo o Ixeya.

Estos encuentros también abordarán cuestiones clave para el presente y el futuro del sector, como los incentivos fiscales en cultura, la relación entre festivales y salas de conciertos, la redistribución económica en la música en vivo, el ticketing, los derechos de autor, las nuevas tendencias musicales, la comunicación digital o los procesos de grabación y producción.

La celebración del congreso estatal en Zaragoza representa una gran oportunidad para visibilizar el trabajo de Aragón en Vivo, que agrupa a 18 salas de la comunidad (16 de ellas ubicadas en la capital aragonesa). "Las salas somos industria. Generamos empleo y turismo y creamos cultura, que es lo más importante", ha subrayado Benito en la presentación celebrada este viernes en Zaragoza.

Programación abierta al público del Congreso Estatal de ACCES/Semana de la Música

Lunes 15 de junio

19:00 horas. Sala Luis Galve, Auditorio de Zaragoza

Acto inaugural con presencia de autoridades.

Charla sobre la importancia de las salas de conciertos en el desarrollo de los artistas musicales, con la asistencia confirmada de Lorena Álvarez, Cuti, Elem, Eva McBel, Fresquito y Mango, y la participación de Gema Sánchez, coordinadora del programa Artistas en Ruta de AIE.

Modera: Pablo Ferrer, periodista de Heraldo de Aragón.

Tras la charla, acústico de Lorena Álvarez y cóctel a cargo de La Zaragozana.

Martes 16 de junio

20:30 horas. Sala Creedence

Showcase de SONNORA.

21:30 horas. La Lata de Bombillas

Showcase de EL BRINDADOR

22:30 horas. Rock & Blues

Showcase de LA DOLORITAS.

Miércoles 17 de junio

Sala Luis Galve, Auditorio de Zaragoza

11:45 a 12:30 horas

Música y ciudad: modelos de convivencia entre salas de conciertos, ciudadanía e instituciones.

Con Carmen Zapata, comisionada de la noche de Barcelona; Isaac Vivero, presidente de ACCES; Fátima Mellado, codirectora de ASACC; Víctor Domeque, del área de Programación del Ayuntamiento de Zaragoza; y Javier Olmedo, director general de Madrid en Vivo.

Modera: Juan Carlos Garza

Actividad abierta al público.

12:45 a 13:45 horas

Festivales y salas de conciertos: colaboración, sostenibilidad y futuro.

Con Paco López (Attraction Management), presidente de ARTE y manager de Leiva; Nacho Royo, de Vive Latino Zaragoza; Carol Martínez, directora de Comunicación y Proyectos de APM; Silvia Moreno Ferri, presidenta de RASC y programadora de la sala Industrial Copera de Granada; y Naiara Lasa, presidenta de ASACC y directora de la sala Apolo de Barcelona.

Modera: Gonzalo de la Figuera, de Heraldo de Aragón.

Actividad abierta al público.

18:00 a 19:00 horas

La internacionalización y las salas de conciertos.

Con Soco Collado, presidenta de Es Música y gerente de Promusicae; Tali Carreto, director de Monkey Week; Esther Jodar, de la Unidad de Artes Escénicas y Música de AECID; y Paz Aparisi, de Madrid Arena.

Modera: Elda Gómez, coordinadora de ACCES.

Actividad abierta al público.

20:00 horas. Moliner 7

Showcase de DIREI.

21:00 horas. La Ley Seca

Showcase de TRE3.

22:00 horas. Sala Z

Showcase de SCHIFO!

Jueves 18 de junio

Salón de actos del Museo Pablo Serrano

10:15 a 11:30 horas

Mujeres en la industria de la música, con la colaboración de la asociación MIM.

Participan: Marcela San Martín, directora de MIM; Raquel Pérez Badás, producción técnica y técnica de iluminación; Alba Moliner, ayudante de dirección de Vive Latino; Ainhoa Tilve y Ester Vallejo.

Modera: Geraldine Hill, de Aragón Radio.

Actividad abierta al público.

11:40 a 13:00 horas

Renovación de públicos, nuevas tendencias musicales: neo folk, orgullo rural y sonidos urbanos.

Participan: Óscar, de Colectivo Espabila Co; Pinky, de GPS; Luis J. Menéndez, de Revista Nuebo; Jaime Jau, de Zaragoza Feliz Feliz; Slappy Av; Mario, de Rosin de Palo; e Ixeya.

Modera: Daniel Monserrat, de El Periódico de Aragón.

16:00 a 17:15 horas. Museo Pablo Serrano

Comunicación y redes sociales.

Con Sonia Sin, del Ayuntamiento de Zaragoza; Fran Ropero, de Hunteet Creativos; y Tali Carreto, de La Mota Comunicación.

17:30 a 19:00 horas

Seminario sobre grabación, masterización, producción, fabricación, publicación, edición y aspectos legales.

Con Carlos Estella, en grabación; Paco Loco, en producción; Javi Roldón, de Vacuum Mastering, en remasterización; Pedro Vizcaíno, en discográfica; e Ibai Machín, en distribución y editorial.

Modera: Alberto Guardiola.

20:15 horas. La Campana Underground

Showcase de PABLO ESTALLO.

21:15 horas. El Refugio del Crápula

Showcase de BLADIMIR ROS.

22:15 horas. La Casa del Loco

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Showcase de MULTIPLA.