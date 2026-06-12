Una de las concursantes de 'OT' más queridas y aclamadas que actuará en un pueblo de Zaragoza de menos de 4.000 habitantes

Pedrola, un pueblo a solo unos kilómetros de Zaragoza y con menos de 4.000 habitantes, acaba de desvelar el concierto estrella de sus fiestas patronales que tendrá lugar el 15 de agosto. Y el anuncio no ha dejado indiferente a nadie porque se trata de una de las artistas con más trayectoria y más recordadas de su paso por 'Operación Triunfo' hace ya más de 20 años.

Chenoa, cuya trayectoria ha marcado a diferentes generaciones desde que fuera finalista en aquella primera edición de 'OT' donde mantuvo una relación sentimental con David Bisbal, actuará así en las Fiestas de San Roque del municipio en una cita que ya ha levantado expectación en el municipio tal y como se puede comprobar a través de sus redes sociales.

Éxitos internacionales

Entre sus grandes éxitos se pueden destacar 'Cuando tú vas', considerado su primer gran éxito y uno de los temas más recordados de su carrera, así como 'Atrévete', 'Absurda Cenicienta' o 'Todo irá bien'.

A lo largo de su carrera, la artista ha publicado un total de siete álbumes de estudio, ha realizado numerosas giras por toda España y ha cosechado importantes reconocimientos dentro de la industria musical.

Desde la adolescencia

Cantante, compositora, empresaria y presentadora argentina nacionalizada española. Inició su carrera musical durante la adolescencia como vocalista principal de diversos grupos de la isla de Mallorca. Alcanzó la notoriedad a comienzos de la década de 2000 tras obtener el cuarto puesto en la primera edición del programa de televisión, lo que le permitió firmar un contrato discográfico y publicar su álbum debut en 2002, 'Chenoa'.

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Aparte de la música, Chenoa ha estado presente en la televisión. Fue colaboradora del programa 'Zapeando' durante dos años. Además, forma parte del jurado en el concurso 'Tu cara me suena' desde 2016 hasta la actualidad. Otro hito importante en su carrera es que, a partir de 2023, es presentadora de la nueva generación de 'OT' en Amazon Prime Video. Por esta labor fue nominada por la Academia de la Televisión en 2024 como mejor presentadora de programas de entretenimiento en los premios Iris. También presenta en 2025 el concurso 'The Floor' en La 1 de Televisión Española. Además, presentó la campanadas de RTVE en 2025 junto con el grupo de música Estopa.