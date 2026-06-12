Vuelve el Madalena Street Market a las calles del popular barrio de Zaragoza: lugar, horario y programación completa

"¡Ya no queda nada! Ni parques cerrados, ni caseros forrados. Calles, parques y barrios vivos". Con un lema tan contundente como social, regresa este fin de semana el Madalena Street Market a las calles del popular barrio de Zaragoza que este domingo sacará el pequeño comercio a la calle desde las 11.00 hasta las 19.00 horas con entrada libre.

Dentro de la Semana Cultural del barrio, el Madalena Street Market celebra su décimo cuarta edición con diferentes estands de comercio local (se recibieron más de 100 inscripciones por lo que la organización tuvo que hacer una selección y ampliarla zona de estands hasta la calle Cortesías) y ha programado también actuaciones.

La programación artística

DJ Cris Hidden estará en la plaza de la Magdalena (de 11.30 a 13.30 horas), DJ Florida y Hermosso itinerarán de 12.30 a 12.30 horas mientras que en la plaza Asso a las 13.00 horas será el turno de la Fussion Love Family. Por la tarde, estará Salsa en el solar en la plaza de la Magdalena (a las 17.00 horas) y DJ Amazonia irá itinerando hasta la hora prevista de cierre. Además, por la mañana habrá un pasacalles en familia que concluirá en torno a las 12.30 horas en la plaza Asso.

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Así, el comercio local y de proximidad y la artesanía viven uno de sus días más festivos del año en el barrio con la celebración de una jornada que se ha convertido ya en tradición y que sirve para que se cree también un sentimiento de comunidad que ha provocado que, año tras año, el Madalena Street Market vaya creciendo y sea una de las actividades más esperadas de su semana cultural.