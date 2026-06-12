El zaragozano Rafa Blanca celebra sus 25 años sobre las tablas con un nuevo monólogo: "Torrebruno ya me dijo que llegaría lejos cuando yo tenía cuatro años"

Se convirtió hace años en uno de los rostros más conocidos del programa ‘Oregón TV’ por sus imitaciones del expresidente Javier Lambán, pero el hábitat natural de Rafa Blanca siempre ha sido el teatro. De hecho, el actor acaba de cumplir 25 años sobre las tablas y para celebrarlo ha escrito ‘Aún queda recoger’, un monólogo en el que recorre sus principales anécdotas a lo largo de estas dos décadas y media de profesión. Su nuevo espectáculo, dirigido por Diego Peña, se estrenará este sábado a las 18.30 horas en el Centro Cívico de Valdefierro (entradas a cinco euros en Aragón Tickets), para después seguir girando por la comunidad y el resto de España.

«Este proyecto lo querría haber hecho el año pasado, que es cuando cumplí realmente esos 25 de carrera, pero no pude porque estaba girando con Els Joglars. En vez de hacer una obra de teatro al uso, para celebrarlo quise armar una especie de ‘stand up comedy’ e ir contando todas mis andanzas», explica Blanca. Durante todo este tiempo, el actor apenas ha estado parado, así que anécdotas no le faltaban.

En su monólogo recuerda por ejemplo la primera vez que se subió a un escenario. «Fue a los cuatro años. Estaba con mi familia en Úbeda y fuimos a un concierto de Torrebruno. Pidieron un voluntario, yo levanté la mano y me subí delante de todo el mundo a bailar. Mis tíos siempre recuerdan que él ya me dijo entonces que llegaría lejos», rememora entre risas.

Rafa Blanca, en una imagen promocional de su nuevo espectáculo. / Silvia Belloc

Tan lejos ha llegado que ha podido ganarse la vida exclusivamente con su gran pasión, algo al alcance de muy pocos. «Sé que soy un afortunado porque solo el 7% de los actores pueden decir lo mismo en España», reconoce Blanca, que en su juventud desempeñó otras muchas profesiones: «En el monólogo cuento muchas anécdotas que me han pasado estos años en los camerinos o entre cajas, pero también hablo de mis trabajos anteriores. Entre los 16 y los 18 años curré de frutero, en la pescadería de El Corte Ingés o de comercial de una academia de inglés; y todo eso lo he incluido en ‘Aún queda recoger’».

En esos años de juventud, su vis cómica ya empezaba a abrirse paso. «Siempre estaba contando chistes o historias para entretener a los clientes. Es decir, aunque no lo sabía, yo ya estaba actuando», indica Blanca, que considera que el actor «nace y luego se va haciendo».

'La que se avecina' y 'Cuéntame'

Por esa época se dio cuenta de que debía luchar por su gran pasión, así que se matriculó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD) y después en la Escuela Internacional de Comedia del Arte de Venecia. Nada más terminar pasó a formar parte de El Gato Negro, la compañía aragonesa dirigida por Alberto Castrillo-Ferrer (y con la que ha realizado más de 25 espectáculos). Después ha trabajado con otras compañías de la tierra (Teatro del Temple o Centro Dramático de Aragón) y de fuera de la comunidad (Teatro Español, Teatro del Astillero, Vol Ras...).

Actualmente se encuentra de gira con Els Joglars y su ‘Retablo de las maravillas’, una sátira desternillante del clásico de Cervantes que se pudo disfrutar en el Teatro Principal el pasado febrero. También sigue latente el que fuera su primer monólogo teatral (‘Malabrocca’), con el que ha cosechado grandes éxitos. «La verdad que no he parado, pero aún así todavía hay mucha gente que piensa que los que no trabajamos en series o películas no hemos acabado de triunfar. Yo nunca lo he visto así, porque el teatro es mi gran pasión», subraya Blanca, que ha aparecido en varios capítulos de series tan conocidas como ‘La que se avecina’ o ‘Cuéntame’.

El actor, jiennense de nacimiento pero zaragozano de adopción desde los cuatro años, reconoce que le gustaría probar en el mundo del cine. «He hecho bastantes cortos y un largometraje con Germán Roda, pero la verdad que no estoy muy metido en el mundillo y así es complicado», reconoce Blanca, que también ha ejercido de director teatral en diversos espectáculos aragoneses.