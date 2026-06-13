Una de las ermitas más visitadas del Pirineo, joya del románico, no abrirá este verano: "Ha llegado el momento de que la Iglesia y la administración asuman las responsabilidades"

Desde hace más de 30 años (desde 1994), la Iglesia de Santa María de Iguacel en el valle de la Garcipollera junto a Castiello de Jaca abría durante 45 días en julio y agosto de la mano de la Asociación Sancho Ramírez que se encargaba de realizar las visitas y de que el templo estuviera en condiciones para que los visitantes pudieran conocerlo y disfrutarlo.

Este año, no se abrirán las puertas del lugar ya que la asociación acaba de anunciar que renuncia a ello por, denuncia, "la Resolución del Servicio Provincial de Turismo y Medio Ambiente en Huesca" que hace "inviable" proseguir con la actividad ya que se impide la circulación de vehículos por la pista forestal de acceso al lugar. Cabe recordar que es una de las joyas más importantes del románico aragonés del siglo XI.

Ninguna traba en 30 años

"Nunca en estas casi tres décadas se había registrado ningún problema ni traba legal para la circulación de los vehículos particulares por la pista forestal hasta la iglesia", asegura la asociación hasta el año 2024: "En una reunión, se informó a esta asociación de que la pista forestal de Villanovilla a Iguácel era de acceso restringido y sólo se podía circular con autorización. Después de diversas gestiones encaminadas a evitar la suspensión de las visitas, se acordó que la asociación solicitaría al Servicio Provincial la apertura de la Iglesia de Santa María de Iguácel y que excepcionalmente se facilitaría el acceso de doce vehículos hasta la explanada próxima a la iglesia".

En ese momento, explican, "el alcalde de Castiello de Jaca se comprometió a estudiar para el año siguiente la contratación de un autobús que cubriera el trayecto desde Castiello hasta la Iglesia de Santa María de Iguácel, previo pago de una módica cantidad de dinero" dado que las condiciones impuesta para 2025 eran las mismas que las del año anterior. ¿Qué sucedio? "Durante el verano del año 2025 el número de visitantes que llegaron a Iguácel fue de 1.560, una cifra considerablemente inferior a la de años anteriores, cuando se alcanzaron las 5.000 visitas. La Asociación Sancho Ramírez considera que el descenso se debe a la imposibilidad de circular por la pista forestal con vehículos particulares y a las dificultades que experimentan algunas personas para la reserva del trayecto en autobús por internet".

Decisión por unanimidad

Así, en la asamblea de este junio realizada por la asociación de decidió "por unanimidad" no abrir la iglesia este verano. "La Asociación Sancho Ramírez ha mantenido abierta la Iglesia de Santa María de Iguácel, de forma altruista, durante cuarenta y cinco días al año a razón de ocho horas diarias. Ha trabajado en su restauración, ha luchado para que se realicen las intervenciones necesarias que eviten las humedades que puedan dañar a la estructura del templo y ha atendido a los visitantes de Santa María de Iguácel con amabilidad y rigor, como demuestran los libros de firmas que verano tras verano han estado a disposición de los visitantes", reivindican en su comunicado.

La asociación, por lo tanto, concluye: "Atendiendo a los inconvenientes que se presentan para la continuación de esta actividad tan simbólica para la Asociación Sancho Ramírez, la Garcipollera y el Valle del Aragón, los socios han decidido que ha llegado el momento de que el propietario de la iglesia y la administración asuman las responsabilidades que establece la legislación vigente, tanto en el mantenimiento de la pista de acceso como en la conservación del templo, para que las personas que lo deseen puedan visitar, tal y como marca la ley, esta joya del románico aragonés declarada Bien de Interés Cultural hace más de treinta años y ubicada en un paraje y un entorno excepcionales".