El Festival de Fuentes se inspira en 'Los santos inocentes' para su 30 aniversario

El Festival de Cine de Fuentes ha grabado este sábado el espot promocional de su 30ª edición, una cita muy especial para el certamen que estará inspirada en la película ‘Los santos inocentes’ (1984), dirigida por Mario Camus y protagonizada por Alfredo Landa, Terele Pávez, Juan Diego y Paco Rabal.

La acción se ha desarrollado en las inmediaciones de Rodén, uno de los enclaves patrimoniales más singulares de Aragón, a escasos kilómetros del núcleo urbano de Fuentes de Ebro, y a tan solo 27 kilómetros de Zaragoza.

La grabación ha contado con la participación de la actriz aragonesa Luisa Gavasa, una de las intérpretes más reconocidas del panorama nacional, con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, quien estará acompañada por varios actores de la localidad de Fuentes de Ebro.

El Festival de Cine de Fuentes celebrará su 30ª edición del 30 de octubre al 7 de noviembre de 2026, reafirmando su compromiso con la promoción de la cultura cinematográfica y el apoyo al talento emergente, en una edición que promete “no dejar a nadie indiferente”. Así lo explica José Antonio Aguilar, su director, que reconoce que la organización lleva “varios meses trabajando para celebrar estas tres décadas por todo lo alto y junto a todos los vecinos de Fuentes”.

Homenaje a ‘Los santos inocentes’

Estrenada en 1984, la película, basada en el título homónimo de Miguel Delibes, está considerada una de las obras fundamentales de la cinematografía española. Ambientada en la España rural de los años sesenta, narra la vida de una familia campesina marcada por las desigualdades sociales y la falta de oportunidades, convirtiéndose en un retrato inolvidable de la dignidad humana frente a la injusticia. “La elección del tema no es casual, pues se vincula al centenario del nacimiento de Paco Rabal, el cual, por cierto, tiene una calle en nuestro pueblo”, recuerda Aguilar.

En esta edición, el certamen vuelve a poner el foco en el impulso y la difusión del audiovisual aragonés. Como cada año, la organización hace un llamamiento a los creadores y creadoras de Aragón para que continúen apostando por un festival que, a lo largo de tres décadas, ha mantenido un firme compromiso con los cineastas de la comunidad.