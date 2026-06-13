Lyceum, el club de las feministas que no sabían que lo eran

La frase es conocida y, sea o no apócrifa, da la medida de lo que en 1926, hace ahora cien años, podía decirse públicamente, sin temor a las consecuencias. A Jacinto Benavente -nada discreto homosexual, lo que hace la ocurrencia más sangrante- le invitaron a dar una conferencia en el Lyceum Club de Madrid, entidad femenina que reunía a las mujeres más inquietas en lo cultural y en lo social del momento. A Don Jacinto le debió dar pereza la propuesta y se despachó, cuentan, con un chascarrillo de doble filo: “Yo no hablo a tontas y a locas”.

La anécdota suele saldarse diciendo que el acto debería haberse realizado ante una asociación de mujeres, sin especificar, pero afiliación y mujeres en 1926 no era algo que se conjugara fácilmente en España. Un ensayo, de Eva Cosculluela, 'El club de las modernas' (Seix Barral) devuelve el recuerdo de ese club pionero, el Lyceum, que trabajó duramente por las mujeres durante una década atravesando la dictadura de Primo de Rivera, la República y la Guerra Civil, hasta que el franquismo y el consiguiente exilio acabaron con él y con sus ideales.

El Lyceum era una verdadera rareza en el panorama social local, totalmente desolador para ellas. Las socias fueron intelectuales de primer orden, mujeres muy viajadas, conectadas directamente con un tiempo en transformación, que hablaban y traducían del francés, el alemán y el inglés -dato este relevante puesto que el primer Lyceum se había inaugurado en Londres veinte años antes- y bebían de los nuevos aires rupturistas europeos.

Los clubes se multiplicaron en Florencia, París, Berlín, Melbourne y Nueva York. En España, el primero fue el madrileño. Años después, en 1931, Barcelona también tuvo el suyo en Via Laietana. Victoria Kent, Zenobia Camprubí, Ernestina de Champourcin, Concha Méndez, Elena Fortún, Maruja Mallo, Victorina Durán y María Lejárraga fueron grandes liceístas madrileñas, con la pedagoga María de Maeztu a la cabeza mientras que en Barcelona destacaron Aurora Bertrana, Carme Monturiol, Anna Maria Martínez Sagi y María Luz Morales, la primera mujer que dirigió un diario de ámbito nacional en España.

Mucho más que fumar o jugar a las cartas

“Se trataba -describe Cosculluela- de crear un espacio alternativo al de los hombres que en los casinos se reunían para fumar, jugar a las cartas o hacer negocios. Pero en su caso, ampliaron mucho los objetivos al poner en marcha, por ejemplo, programas de formación en derecho o en medicina obstétrica, lo que hoy llamaríamos perspectiva de género, para poder reivindicar sus derechos”. Tuvieron también una mirada más amplia y social al impulsar iniciativas como la Casa de los Niños, una institución laica donde las madres trabajadoras pudieran dejar a sus hijos que aún no acudían a la escuela.

O como el Comité del Libro para el Ciego, que fomentaba la lectura entre los invidentes. No todas ellas, aunque sí una mayoría eran ideológicamente progresista, pero supieron tender puentes entre las diferentes convicciones, muy lejos de la polarización actual: “Es muy interesante -dice Cosculluela- constatar la transversalidad que allí predominaba. Algunas eran católicas, otras, laicas o ateas, republicanas y monárquicas, pero supieron dejar a un lado esas diferencias y centrarse en lo que las unía que era mejorar la situación de la mujer a través del arte y la cultura. Pensaban que mejorar la condición de la mujer iba a mejorar la sociedad al completo y eso es muy visionario. Si mejoramos nosotras, lo haremos todos también”.

La respuesta que tuvieron estas acciones no se hizo esperar. En los diarios, copados por los hombres, las llamaron el “club de las maridas”, porque muchas de ellas estaban casadas con destacados intelectuales: También las tildaron de burguesas aburridas -aunque su objetivo social lo desmintiera- y los más buenistas, desplegaron una cursi condescendencia. Un semanario católico sentenció: “¡Desgraciados niños los que tienen una madre liceómana!”, otro que “iban con las piernas al aire mientras fumaban cigarrillos egipcios”. En lugar de reducirse, cuando aún faltaban siete años para el voto femenino fuera una realidad, las afiliaciones aumentaron. A Cosculluela le gusta especialmente el hecho de que no respondieran con palabras, es decir con un comunicado, sino con hechos: “Es como si dijeran, miren lo que estamos haciendo: lecturas poéticas, exposiciones de arte, obras sociales, cursos de formación. ¿Qué tiene eso de malo”.

Las esposas tras los grandes hombres

Dos cabezas pensantes como Gregorio Marañón y José Ortega y Gasset, las más escuchadas del país, refutaban ya entonces lo que muchos entonces sostenían, la inferioridad mental de la mujer, atendiendo al tamaño del cerebro, una teoría muy extendida gracias a los panfletos del médico austriaco Paul Julius Moebius. Si bien, para los dos grandes pensadores, la mujer ya no se concebía como inferior, sí era, en su opinión, ‘diferente’. “Eso les permitió -apunta Cosculluela- afirmar sin sonrojarse que no estamos dotadas para ninguna actividad intelectual o creativa”. Y sin embargo, las esposas de Marañón - María Dolores Moya- y Ortega y Gasset -Rosa Spottorno- estaban refutando ese juicio desde los hechos; ambas eran fundadoras del Lyceum.

Así eran estas mujeres con sus esperanzas, su valentía y sus contradicciones, buscando validación en un entorno hostil, quizá por ello, muchas no se autodenominaban feministas, término entonces demonizado. “Y sin embargo, ejercían un feminismo de acción porque todo lo que hicieron se ajusta al canon vindicativo”, tercia Cosculluela. Para ella, y pese a que el frenazo del franquismo sumió el trabajo de estas mujeres en el olvido, crearon un referente para las generaciones actuales. Victoria Kent, por ejemplo, consiguió entrar en la comisión que redactó a Constitución de 1931, aduciendo que ahí se iban a dirimir los derechos de las mujeres y que por lo tanto debía haber una mujer que los defendiera. Esos artículos sirvieron de base a la Constitución de 1978. “Por eso, concluye la autora, cuando se habla de los padres de la Constitución, a mí me gusta pensar que también hay una madre que estuvo ahí antes y a quién no se menciona nunca”.