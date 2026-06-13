'My dear bag', 'Gamberra' y 'Eres niño, como yo' triunfan en el Festival de Cine de Huesca

Los cortometrajes 'My dear bag', de la polaca Karolina Fronik; 'Gamberra', de la española Marine Auclair March y 'Eres niño, como yo', de la española Ana Moraleda Torres se han alzado con los Premios Danzante de los concursos internacional, iberoamericano y documental respectivamente. La 54ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca les otorga a estos tres trabajos un premio en metálico de 5.000 euros y la preselección directa para los Oscar, gracias a que el certamen altoaragonés es uno de los seis en España que califican directamente para estos galardones.

El jurado del Concurso Internacional del Festival Internacional de Cine de Huesca encumbra de manera unánime con su Primer Premio Danzante a 'My dear bag', de Karolina Fronik al reconocer la maestría con la que la cineasta construye un relato que plasma cómo la vida puede hacernos madurar en un breve momento, replanteando nuestras certezas más íntimas, perspectivas y seguridades y transformándonos de forma irrevocable.

El Premio Danzante Internacional de Animación, dotado con 1.500 euros y trofeo es para el cortometraje español 'El Fantasma de la Quinta', de James A. Castillo; y la mención Valores Humanos Francisco García de Paso al cortometraje que mejor resalta la defensa de los valores humanos es para el cortometraje 'Melatonin', de la directora iraní Hannaneh Daliri. Esta obra se lleva también el Danzante Internacional Ópera Prima.

Primer Premio Danzante

El jurado del Concurso Iberoamericano ha otorgado el Primer Premio Danzante al cortometraje español 'Gamberra', de Marine Auclair March, por ser una obra que indigna por su fiel retrato de un estrato social que celebra la agresión por tradición, por su transparencia con la peligrosa ingenuidad de la adolescencia, de la desinformación y los cánones de género preestablecidos, de la necesidad de pertenecer a toda costa. Se premia la mirada fresca, auténtica y tan cercana de su joven realizadora y un futuro prometedor.

Noticias relacionadas

El Danzante Iberoamericano ‘Cacho Pallero’, dotado con 2.000 euros es para el cortometraje español Gallina, de Fernando Reinaldos, porque habla sin hablar, sin artificios, narrando la honda marca de los rituales de infancia, por el tierno despertar del miedo a ser distinto, de la sensibilidad, tan evidente y a la vez tan difícil de reconocer y acompañar y por el ejercicio de intimidad de su director en la síntesis de lo cotidiano que nos permite entrever con tan poco el futuro que aguarda a sus protagonistas.