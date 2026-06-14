El Festival Aragón Negro celebra su 'gala-show' de entrega de premios

El Festival Aragón Negro celebra este lunes (20.00 horas) en el Teatro Principal de Zaragoza su 'gala-show' de su décimo tercera edición que, conducida por Juan Bolea, tendrá un protagonista especial, David Safier, que será el homenajeado de honor de este año en una noche en la que también se reconocerá a Cristina Fernández Cubas y a Carlos Villar Flor.

El Premio de Honor recaerá en Cristina Fernández Cubas, de la que se destaca su "exquisitez y transcendencia literaria" para el cuento fantástico en la literatura actual. La autora catalana recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2023 y cuenta con una amplia obra entre novelas, libros de relatos, cuentos y teatro, entre los que destacan 'Lo que no se ve' (2025), 'Cosas que ya no existen' (2011) o 'La habitación de Nona' (2015).

El galardón especial

Sin duda, uno de los premios más relevantes de este 2026 será el Premio Especial y que distinguirá al escritor alemán David Safier. El autor del éxito universal 'Maldito karma' (2007), recibe este premio por su serie de novelas protagonizadas por la excanciller alemana, Angela Merkel. Safier ha creado un mundo literario en el que la mandataria alemana, después de dejar la política, se dedicaría a resolver crímenes. Por último, el Premio Autor Revelación irá a parar al cántabro Carlos Villar Flor, por su original narración 'Tras las huellas de Greene'.

La gala contará, además, con diferentes actuaciones, entre las que estarán Civi Civiac, Hugo Valero, Kortezz, las Supah Queens y Laura Sánchez ('Jotalent') con Jota Fussion.

La entrada a la gala, que tiene una duración aproximada de dos horas, es gratuita aunque hay que recoger la invitación en las taquillas del teatro antes de acceder al mismo.