Crónica de Javier Losilla del concierto de Música al raso: El principio de incertidumbre de Maria Arnal

“Soy enorme: contengo multitudes”, escribió el poeta Walt Whitman en 'Hojas de hierba'. Diríase pensado para Maria Arnal, cuya voz acoge todas las formas de decir lo popular que han sido y son. Maria, por si no la sitúan, no es nueva en el oficio: en compañía de Marcel Bagés facturó un par de discos hermosos y un buen número de conciertos estremecedores. '45 cerebros y un corazón', el disco de estreno de la pareja, fue el epítome del esplendor de la memoria; 'Clamo'r', la segunda apuesta, recogió el fulgor de evocación: la del futuro. De ahí que Maria que ahora transita artísticamente en solitario, haya puesto la mirada en ese segundo álbum para, cuando menos en directo, presentar las canciones de 'AMA', su debut sin Marcel. 'Ama', en euskera, significa madre; y es también un acrónimo formado por las iniciales de una familiar que falleció tempranamente, demasiado. Así que ya pueden hacerse una idea del eje central de 'AMA' sobre el que gira un espectáculo que es una catarsis, una puesta en escena de claroscuros del sentir del Barroco del siglo XXI.

El disco, pero principalmente el concierto, es un espacio de experimentación y de búsqueda. Todo está pensado, sí, pero da la sensación de que Maria y Pau Riutort Sánchez, quien hace sonar las músicas que acogen la voz de la cantante (varias formas de la electrónica que incluso reproducen el timbre de un órgano), van creando sobre la marcha un universo que, partiendo del anclaje inicial, se expande. Además, tres bailarinas, cuya coreografía está más cerca de un ballet contemporáneo que de los habituales movimientos gimnásticos de eso que se han empeñado en llamar música urbana, completan la iniciativa.

Más de Björk que de Rosalía

Canciones de 'AMA', piezas recuperadas y reformuladas de épocas anteriores, y estrenos aún no registrados conformaron un programa y, en definitiva una oferta global, más próxima a la concepción artística de Björk que a la de Rosalía. Y, créanme, no es baladí está distinción para evitar malentendidos a raíz de los nuevos caminos transitados por Maria. No obstante insisto: 'AMA', y su consiguiente subida a los escenarios, no parten de la nada, ni de un cambio radical sin argumentos. Maria es la voz polifónica que indaga en la esencia del porvenir, sin olvidar que toda expresión artística tiene un antecedente y que cada creación y recreación pueden dar lugar a otro conjunto expresivo, y así, hasta el infinito. Maria asume 'Cant de la Sibil.la' y 'Tú que vienes a rondarme' con la misma intención de ruptura que las recientes 'Pellizco' y 'Carta', por ejemplo.

Por cierto, el sábado incluyó en el programa esa hermosa nana-saeta que Paula Ortiz (la cineasta estaba entre el público) le pidió que escribiera y cantase para 'La virgen roja'.

La objeción del directo

Y una objeción: en esa propuesta de cierto corte cuántico, pues el pop de Maria tiene un pie aquí, allá, y más allá, y que funciona muy bien en disco, eché en falta en directo un poco más de impulso (no detalle, ni vigor, ni volumen) musical. No sé si queda claro. ¿Tal vez el espectáculo funciona mejor recintos cerrados? Es una duda que no quería omitir, y que tuve la oportunidad de comentar a la artista tras el concierto. No obstante, si tengo razón, es algo subsanable. Con todo, admitamos que cada nueva experiencia es hija de la incertidumbre. O sea, de algo que hace que realidad sea menos determinista y nosotros, entidades más libres. Todos ganan.

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La velada la cerraron Bostich y Fussible, miembros de Colectivo Nortec, bien conocidos en Zaragoza desde hace años. Su electrónica tijuanera, apoyada con músicos en vivo, es ya un clásico en la combinación de folclore y tecnología. Un poco de bailoteo de frontera para concluir el programa Al raso.