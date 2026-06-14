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El documental de Raquel Meller se proyecta gratis en La buena estrella

La directora de la producción, Vicky Calavia, protagonizará el coloquio posterior

La Shica interpreta ‘La Violetera’ en el documental de Vicky Calavia.

La Shica interpreta ‘La Violetera’ en el documental de Vicky Calavia. / El Periódico

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La cineasta Vicky Calavia, directora del documental 'Raquel Meller, insumisa y divina', y los escritores Javier Barreiro y Antón Castro, que intervienen en la película, serán los invitados de la sesión 257 de La buena estrella, el ciclo de conversaciones organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Zaragoza, que se celebra este lunes.

La sesión incluirá la proyección del nuevo filme de Calavia, y tendrá lugar en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad a las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo. Tras la proyección se celebrará un coloquio moderado por el escritor, periodista, cineasta y profesor de la Universidad de Zaragoza Luis Alegre, el coordinador de La buena estrella, el ciclo que este 2026 celebra su 30ª aniversario.

Acercamiento a la vida de la cupletista

El documental 'Raquel Meller, insumisa y divina' es un gran acercamiento a la vida y personalidad de la cantante, cupletista y actriz Raquel Meller, la aragonesa más célebre del siglo XX, que, sobre todo en los años 20 y 30, logró una gran proyección internacional.

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El documental es una nueva aportación de Vicky Calavia al conocimiento de grandes figuras aragonesas, después de sus películas consagradas a Manuel Rotellar, Alberto Sánchez Millán, María Moliner, María Domínguez, Ramón Perdiguer, Eduardo Ducay, Florián Rey o Natividad Zaro.

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