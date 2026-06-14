El documental de Raquel Meller se proyecta gratis en La buena estrella

La cineasta Vicky Calavia, directora del documental 'Raquel Meller, insumisa y divina', y los escritores Javier Barreiro y Antón Castro, que intervienen en la película, serán los invitados de la sesión 257 de La buena estrella, el ciclo de conversaciones organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Zaragoza, que se celebra este lunes.

La sesión incluirá la proyección del nuevo filme de Calavia, y tendrá lugar en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad a las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo. Tras la proyección se celebrará un coloquio moderado por el escritor, periodista, cineasta y profesor de la Universidad de Zaragoza Luis Alegre, el coordinador de La buena estrella, el ciclo que este 2026 celebra su 30ª aniversario.

Acercamiento a la vida de la cupletista

El documental 'Raquel Meller, insumisa y divina' es un gran acercamiento a la vida y personalidad de la cantante, cupletista y actriz Raquel Meller, la aragonesa más célebre del siglo XX, que, sobre todo en los años 20 y 30, logró una gran proyección internacional.

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El documental es una nueva aportación de Vicky Calavia al conocimiento de grandes figuras aragonesas, después de sus películas consagradas a Manuel Rotellar, Alberto Sánchez Millán, María Moliner, María Domínguez, Ramón Perdiguer, Eduardo Ducay, Florián Rey o Natividad Zaro.