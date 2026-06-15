Una ballena gigante en la plaza del Pilar, teatro y música en los museos: esta es la programación completa de la Noche en Blanco en Zaragoza

Zaragoza volverá a abrir sus espacios culturales a la ciudadanía el sábado 27 de junio con una nueva edición de La Noche en Blanco, una cita nocturna, gratuita y participativa que convertirá la ciudad en un gran escenario abierto. Museos, salas de exposiciones, teatros, centros culturales, espacios patrimoniales, plazas y equipamientos de distintos barrios se sumarán a una programación diversa que invita a redescubrir Zaragoza desde la cultura, la participación y la sorpresa.

La gran novedad de esta edición será la apuesta por un espectáculo de gran formato al caer la noche. La plaza del Pilar acogerá a las 22.00 horas 'The Whale Street', una propuesta visual e inmersiva inspirada en Moby Dick que combina teatro de calle, música en directo, danza y artes circenses. Una ballena gigante recorrerá este enclave emblemático acompañada por el capitán Ahab y su tripulación, en un montaje de gran impacto escénico pensado para todos los públicos y creado por la compañía francesa CPPP.

Como es habitual, los museos municipales ampliarán su horario habitual abriendo sus puertas de forma extraordinaria de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 00.00 horas, ofreciendo acceso completamente gratuito desde las 19.00 hasta la medianoche. El gran atractivo de la jornada será el Festival Rompepuertas, un programa diseñado con actividades de estilo joven pensadas para emocionar, sorprender y acercar el patrimonio histórico a todos los públicos.

La gran apuesta programática de esta edición se concentra en la franja de 19.00h a 00.00 horas. Durante estas cinco horas ininterrumpidas, el Festival Rompepuertas desplegará simultáneamente una extensa y variada programación en tres espacios icónicos, con entrada libre hasta completar el aforo:

Museo del Foro de Caesaraugusta , 'Clandestinidades': El subsuelo romano de la ciudad se transformará en un refugio cultural secreto. Entre las ruinas arqueológicas se esconderá un teatro clandestino , complementado con sesiones de jazz en vivo con Juan Salamero Trio y un vibrante espectáculo de swing de la mano de Swing On. La magia correrá a cargo del ilusionista Luis Macías, las acrobacias de Ana Esteban y como broche de oro de la noche la rompedora propuesta de la drag Rita Loren.

, 'Clandestinidades': El subsuelo romano de la ciudad se transformará en un refugio cultural secreto. Entre las ruinas arqueológicas se esconderá , complementado con con Juan Salamero Trio y de la mano de Swing On. La magia correrá a cargo del ilusionista Luis Macías, las acrobacias de Ana Esteban y como broche de oro de la noche la rompedora propuesta de la drag Rita Loren. Museo del Teatro de Caesaraugusta , 'Feria de Artistas Emergentes': El majestuoso teatro romano albergará un gran escaparate del talento joven local. Los asistentes podrán participar activamente en talleres de collage, lettering, pulseras y tatuajes. El espacio contará también con un concurso de artes plásticas, un fotomatón gratuito para inmortalizar la velada y una ruleta con diversos premios. Todo ello estará amenizado por una banda sonora continua que transitará desde el intimismo de Jaime Povar al piano y Asier Candial a la guitarra , hasta las sesiones de Dj Donna y Dj Jooo0.

, 'Feria de Artistas Emergentes': El majestuoso teatro romano albergará un gran escaparate del Los asistentes podrán participar activamente en El espacio contará también con un concurso de artes plásticas, un fotomatón gratuito para inmortalizar la velada y una ruleta con diversos premios. Todo ello estará amenizado por una banda sonora continua que transitará desde el intimismo de , hasta las sesiones de Dj Donna y Dj Jooo0. Plaza San Felipe, Epicentro de Ritmo Urbano con 'Sal a la plaza': Al aire libre, la plaza latirá con una programación enérgica y heterogénea. El cartel incluye una exhibición de beat box de la mano del grupo Vodkarbonara, las acrobacias y ritmo callejero del break dance con el colectivo Maf, y el concierto en directo del artista zaragozano Arey. La traca final de la noche llegará con el célebre y concurrido Bingo Musical Rompepuertas, conducido en esta edición por los ritmos de Dj Cecuene.

Otros espacios municipales se suman también a la programación con entrada libre. Es el caso de las salas de exposiciones de La Lonja, Torreón Fortea, Montemuzo, la Casa de los Morlanes, la sala de exposiones Juana Francés (Casa de la Mujer) y el Centro de Historias (incluido el Museo del Origami), así como del Museo del Fuego y de los Bomberos, que participan en esta cita cultural ya consolidada.

La programación de la Noche en Blanco se ha presentado este lunes en el Ayuntamiento de Zaragoza. / ayuntamiento de zaragoza

Por ejemplo, el Festival Internacional de Danza Trayectos presentará en el claustro del Centro de Historias un espectáculo de danza contemporánea a cargo de cuatro compañías que finalizará con una verbena. Además, el Laboratorio Audiovisual ubicado en el Centro de Historias ha preparado una visita guiada para descubrir este estudio municipal de grabación.

En Harinera ZGZ actuará DeliTrío, un ensemble que propone un viaje musical sin fronteras, lleno de contrastes y humor.

Además, otros museos y salas de exposiciones zaragozanas como son los dependientes del Gobierno de Aragón, el IAACC Pablo Serrano; o el Palacio de la Aljafería se suman a la Noche en Blanco con actividades y ampliaciones de horario. También Fundación Ibercaja Patio de la Infanta, Caixaforum, Alma Mater Museum y el Museo de Ciencias Naturales y el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, entre otras muchas instituciones y empresas, participan en esta cita cultural.

Visitas guiadas por la ciudad

Además, desde Zaragoza Turismo han programado actividades fuera del horario habitual con promociones y descuentos para disfrutar de la capital aragonesa en bus turístico diurno y nocturno, Megabús y visitas guiadas para conocer la ciudad a través de diferentes rutas y espacios, además de otras actividades.

El ayuntamiento ha editado un folleto digital que recoge toda la programación y también puede consultarse en el portal web municipal de la Noche en Blanco https://www.zaragoza.es/sede/portal/cultura/noche-en-blanco/.

La Noche en Blanco nació en París en el año 2002 como una manifestación cultural gratuita, abierta y nocturna. Rápidamente se consolidó en las principales capitales europeas gracias a su capacidad de romper las barreras tradicionales que a menudo separan la cultura de la sociedad. Zaragoza adoptó con un rotundo éxito esta filosofía en el año 2011. Quince años después, el evento reafirma su esencia como un espacio de encuentro interpersonal, ocio y reivindicación del espacio ciudadano a través de la creatividad y la cultura.