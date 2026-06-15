El barítono Alonso Gabarrús Nerín gana la Beca de Canto 'Pilar Lorengar-Ciudad de Zaragoza' 2026

El barítono, Alonso Gabarrús Nerín, ha sido el ganador de la Beca de Canto 'Pilar Lorengar-Ciudad de Zaragoza' 2026-2027, destinada a estudios y perfeccionamiento fuera de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La beca está convocada por el Ayuntamiento de Zaragoza, con el patrocinio de Industrias Químicas del Ebro (IQE), con el objetivo de impulsar la carrera profesional de jóvenes cantantes con arraigo o vinculación con Zaragoza y mantener vivo el legado de Pilar Lorengar, una de las grandes voces aragonesas de la lírica internacional.

En esta edición, la prueba pública se ha celebrado hoy lunes 15 de junio en la Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

Han concurrido tres aspirantes: Alonso Gabarrús Nerín, barítono nacido en Zaragoza; Francisco Egido López, tenor nacido en Zaragoza; y Gonzalo Corbal Herrero, barítono nacido en Calatayud. El jurado ha reconocido por unanimidad conceder la beca a Alonso Gabaurrús, de quien ha destacado "su expresividad, musicalidad y potencial artístico y vocal".

Su trayectoria

Alonso Gabarrús Nerín, nacido en Zaragoza en el año 2000, es barítono y ha realizado estudios de canto en el Conservatorio Profesional de Zaragoza y en el de Valladolid. En la actualidad continúa su formación en la Escuela Superior de Canto de Madrid.

Precisamente este centro es una de las instituciones donde pretende realizar los estudios de perfeccionamiento, aunque también se incluye en sus posibilidades la Hochschule für Musik und Theater Félix Mendelssohn Bartholdy de Leipzig o la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín.

La Beca de Canto 'Pilar Lorengar-Ciudad de Zaragoza' está dotada con 10.000 euros y tiene una duración máxima de dos años. De acuerdo con las bases de la convocatoria, el inicio de los estudios deberá producirse durante el último trimestre de 2026 y la beca finalizará en junio de 2028.

El jurado de esta edición ha estado integrado por el director artístico del Auditorio de Zaragoza, Miguel Ángel Tapia; la coordinadora artística del Auditorio de Zaragoza, Vanesa García Simón; la soprano y profesora de Canto en el Conservatori Superior del Liceu de Barcelona y en la Escuela Superior de Música de Cataluña, Marta Matheu.

Otros integrantes son el crítico musical de ópera y música clásica en Heraldo de Aragón, Luis Alfonso Bes; y en representación de Industrias Químicas del Ebro, Jorge Villarroya Greschuhna, empresa patrocinadora de los proyectos "Grupos Residentes del Auditorio de Zaragoza" y "Becas de ampliación de estudios de canto y piano del Auditorio de Zaragoza".

La convocatoria está dirigida a voces masculinas y femeninas de jóvenes cantantes que no superen los 32 años y que acrediten su residencia estable en Zaragoza o su vinculación con la ciudad por nacimiento y vecindad aragonesa.

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Como establece la convocatoria, la persona beneficiaria deberá realizar los estudios previstos y ofrecer un concierto gratuito el año siguiente a la concesión de la beca, dentro de la programación de ciclos de conciertos organizada por el Auditorio de Zaragoza.