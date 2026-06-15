Las causas del cierre de una de las ermitas más visitadas del Pirineo cuya propiedad está en litigio: «Es una gran pérdida para el valle y el románico aragonés»

"No había otra solución, nos remueve el estómago tener que tomar esta decisión, pero no podíamos seguir así". Así de directo y con pena resume Paco González, el presidente de la Asociación Sancho Ramírez, la decisión que tomaron por "unanimidad" de no seguir realizando las visitas a la ermita de Santa María de Iguácel, una joya del románico del siglo XI enclavada en el valle de la Garcipollera en un lugar "casi mágico", resalta.

Algo que llevaba realizando la sociedad, de modo altruista, durante más de 30 años, desde 1994: "Nos dejaba las llaves el Obispado y nosotros nos encargábamos de abrirla ocho horas al día en verano y mostrarla a la gente, además de realizar labores de mantenimiento y de limpieza", explica González.

Acceso restringido a la pista forestal

¿Cuál es el problema? Una resolución de Medio Ambiente de Huesca en 2024 que advirtió a la asociación que la pista forestal por la que se accede a la ermita es de "acceso restringido", lo que en la práctica supone que únicamente se pueda llegar a la ermita desde entonces o andando o en bicicleta (hay 5 kilómetros desde Villanovilla, que es de donde parte la pista). "El año pasado se buscó una solución parcial con un servicio de autobuses, pero no funcionó. De hecho, de más de 5.000 visitas que se solían recibir disminuyó a 1.560. Había días que no venía nadie. Es normal, porque la gente viene a disfrutar del lugar, al merendero, a comer y a pasar el día, no es que hagan la visita y se vayan, porque el lugar es espectacular. Está claro que lo del autobús no era la solución".

Así las cosas, "después de mandarle dos cartas a la dirección provincial e incluso llamarles sin que nos contestaran, no nos ha quedado más remedio que renunciar a abrir este año la ermita de Iguácel", explica Paco González, que tiene claro lo que supone este hecho: "Es una gran pérdida para el valle y para el románico aragonés. Es única una iglesia tan grande en un sitio como este", afirma.

Pero que la Asociación Sancho Ramírez deje de gestionar las visitas al templo puede tener implicaciones mayores. "El lugar tiene humedades, nosotros subíamos durante el año una vez al mes para airearlo... es algo fundamental para un edificio", explica González y va más allá: "Hay otra cuestión en juego, y es que no olvidemos que es un BIC (Bien de Interés Cultural) por lo que la ley dice que tiene que poder visitarse determinados días al año, así que, después de esto, espero que el Gobierno de Aragón o la Iglesia se pongan en marcha. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro que solo queríamos enseñar la iglesia, el caso es abrirla, nos da igual quién", insiste Paco González.

Litigio por la propiedad del templo

El presidente de la asociación habla del Gobierno de Aragón y de la Iglesia indistintamente no por casualidad. Ambas instituciones tienen ahora mismo un litigio por la propiedad del lugar. El conflicto surge porque el monte (Pardina de Iguácel) donde está enclavado el templo es propiedad del Gobierno de Aragón. En 2017, la Diócesis de Jaca se dirigió al Catastro para pedir la segregación del terreno sobre el que se asienta la ermita, aludiendo a que el edificio pertenece a la parroquia de Larrosa y que esta, a su vez, pertenece a a dicho obispado, con la intención de iniciar el proceso de inmatriculación, pero el Gobierno de Aragón se opuso y, a día de hoy, no hay ninguna solución al conflicto creado. El Ejecutivo alega que la Iglesia no aporta ningún documento que acredite su titularidad ni del que pueda deducirse que la propiedad de la construcción sea distinta de la del monte de utilidad pública. "A nosotros nos da igual quién sea el propietario, pero creemos que se tienen que poder visitar. Nada más que eso", insiste González.

La ermita es un edificio del siglo XI y aunque ya sufrió un proceso de restauración importante necesita que se sigan acometiendo trabajos para su mantenimiento. "Nosotros encargamos un proyecto de restauración, que ya tenemos, y lo entregamos tanto a Gobierno de Aragón como al ayuntamiento para intervenir en el ábside, que ya se hizo, y en la nave central porque la losa se mueve y hay goteras. De momento, no se han decidido a hacer esa restauración que es necesaria para que un día no desaparezca la iglesia", afirma Paco González.

La gran importancia de Iguácel estriba en ser una de las primeras iglesias de Aragón con cabecera semicircular, característica que se extendería más tarde por toda la Jacetania además de que presenta importantes pinturas murales y esculturas. Su construcción se realizó en diferentes etapas. Se trata de un edificio de planta rectangular, de única nave, de gran altura, cerrada con una techumbre de madera a dos aguas y que impresiona por el lugar en el que está enclavada.