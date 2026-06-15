El Festival Aragón Negro pone el broche de oro a su decimotercera edición con una gala repleta de talento joven

Tras 40 días acercando la literatura policíaca y fantástica a lectores de toda la comunidad, el Festival Aragón Negro (FAN) ha puesto este lunes el broche de oro a su decimotercera edición. Lo ha hecho con su tradicional gala en el Teatro Principal de Zaragoza, que se ha convertido en un gran altavoz del talento joven. De hecho, la media de edad de los 30 artistas que han participado en la cita no superaba "los 24 años", tal y como ha destacado el escritor y director del FAN, Juan Bolea. El ‘show’ (tal y como lo denomina la organización) ha incluido actuaciones musicales, magia, jotas y espectaculares coreografías que han hecho vibrar al público. La gala, por cierto, ha vuelto a ser gratuita, constatando esa apuesta del festival por una cultura abierta a toda la ciudadanía.

La entrega de los premios a los autores galardonados en esta edición ha sido uno de los momentos más emocionantes de la ceremonia. Sobre todo el otorgado a la escritora catalana Cristina Fernández Cubas, que ha recibido el Premio de Honor. "Además de ser una gran referencia del relato breve en España, es una maestra a la hora de crear esas atmósferas de inquietud y terror en sus obras. El premio es más que merecido", ha subrayado Bolea, que ha recordado que Fernández Cubas se suma al selecto grupo de autores galardonados con el premio de honor del FAN (Petros Márkaris, Leonardo Padura, María Dueñas...).

En esta decimotercera edición, el Premio Autor Revelación lo ha recogido en la gala el cántabro Carlos Villar Flor, mientras que el Premio Especial ha sido para David Safier. Lamentablemente, el escritor alemán, uno de los reyes del género en Europa, no ha podido asistir a la gala, aunque el autor ha enviado un video de agradecimiento.

El festival ha vuelto a poner de manifiesto a lo largo de estos más de 40 días (echó a andar el 5 de mayo) el buen momento que vive la novela negra, fantástica y de terror. Se han organizado más de 200 actividades en 44 sedes distintas de las tres provincias y casi todas ellas han contado con una gran asistencia de público. Presentaciones de libros, talleres literarios, charlas, coloquios y hasta proyecciones de películas se han sucedido en todos estos días con la participación de más de 50 autores. "Hemos dejado de ser un festival al uso para convertirnos en una gran experiencia", ha indicado Bolea, que ha recordado que el FAN es el único evento dedicado al género negro que abarca a toda una comunidad autónoma.

Detectives por un día

La gala, producida por Infinity Broadcast Media, ha contado con actuaciones muy variadas y muy aplaudidas por el público. El joven dj aragonés Hugo Valero ha marcado el ritmo de un ‘show’ que ha incluido jotas, la magia de Civi-Civiac o espectaculares coreografías a cargo del grupo Supah Queens.

Durante la cita también se ha proyectado el nuevo cortometraje del director Íñigo Rubio, mientras que los alumnos del Colegio Liceo Europa han sido los encargados de leer el manifiesto titulado ‘La tolerancia’. "La gala celebra desde hace tiempo el talento joven y se ha convertido en un lugar de encuentro para creadores que encuentran aquí el espacio para proyectarse", ha destacado Bolea.

La ceremonia de entrega de premios, conducida por el propio Bolea, también ha tenido su particular sección forense y criminalística al entrevistar a dos investigadores del laboratorio Citogen. Ubicado en Zaragoza, el centro se ha convertido en una referencia de la genética forense en España gracias a sus pruebas periciales y de ADN. Los dos biólogos han presentado un caso tipo de los que suelen investigar, acercando su trabajo diario a todos los asistentes.