‘Mujer Mural’ convierte Añón de Moncayo en un museo al aire libre para visibilizar las mujeres rurales

Añón de Moncayo ya es un museo al aire libre. Desde ayer jueves, las calles del municipio zaragozano acogen los retratos fotográficos de gran formato de 'Mujer Mural', un proyecto de sensibilización en materia de igualdad de trato y no discriminación que busca reconocer, empoderar y dar visibilidad a las mujeres que viven en pequeños municipios rurales.

La iniciativa, impulsada por la Asociación 36 mm, ha transformado una calle central de la localidad en una exposición urbana protagonizada por sus propias vecinas. En esta edición, el proyecto ha contado con la participación de 25 personas en el taller previo y ha retratado a 13 mujeres de Añón de Moncayo, cuyas imágenes ya forman parte del paisaje cotidiano del pueblo. La inauguración oficial de la muestra tendrá lugar esta tarde, viernes 12 de junio.

Mujer Mural utiliza la fotografía contemporánea y la participación comunitaria como herramientas para poner en valor historias, experiencias y formas de vida que habitualmente permanecen fuera de los grandes focos mediáticos. El proceso comenzó con un taller participativo abierto a la comunidad, en el que se reflexionó sobre cómo la imagen puede ayudar a visibilizar realidades poco representadas y a reconocer historias, personas y territorios que no siempre ocupan un lugar central en el relato público.

Durante estos encuentros, las participantes compartieron fotografías personales, recuerdos y experiencias vitales, generando un proceso colectivo de reconocimiento. Posteriormente, fueron los vecinos y vecinas del municipio quienes decidieron qué protagonistas representarían el alma del pueblo. Las mujeres retratadas aparecen de forma individual, en parejas o en pequeños grupos, en función de los vínculos, historias o valores que encarnan.

Tras las sesiones fotográficas profesionales, los retratos se han impreso en gran formato y se han instalado en el espacio público, convirtiendo Añón de Moncayo en una exposición permanente al aire libre. De este modo, la población se convierte en narradora de su propia historia y las mujeres rurales ocupan las calles desde el reconocimiento, la memoria y la creación contemporánea.

Además de la instalación de los murales, el proyecto incluirá la producción de un vídeo documental que recogerá la experiencia y el impacto generado en las localidades participantes.

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'Mujer Mural' nació en 2024 en la localidad zaragozana de Arándiga y, tras la buena acogida de esta primera experiencia, se ha desarrollado también en otros municipios aragoneses como Tauste y La Muela. En 2026, el proyecto da un paso más allá al conectar por primera vez dos comunidades autónomas a través de la fotografía, la memoria colectiva y el reconocimiento del papel de las mujeres rurales.