Turia entrevista a fondo a la neurocientífica Nazareth Castellanos y a la poeta Yolanda Castaño

Los lectores del nuevo número de la revista Turia, que se distribuye este mes de junio, podrán disfrutar de dos entrevistas a fondo y en exclusiva con dos protagonistas de perfiles muy diferentes pero que comparten una intensa trayectoria que acredita la pasión con que ejercen sus respectivas inquietudes: la investigación y divulgación científica en el caso de Nazareth Castellanos y la creatividad literaria en el de Yolanda Castaño.

A ese dato se añadiría, sin duda, otro ingrediente fundamental: ambas han hecho del cultivo de sus intereses intelectuales el motor que ha guiado también sus vidas.

Por otra parte, atendiendo a la proyección y el reconocimiento que sus respectivas obras y personalidades han obtenido a nivel nacional e internacional, resulta acertado afirmar que son dos nombres propios de indiscutible relevancia para la cultura en español. Buena prueba de ello es el gran impacto que han obtenido entre los lectores y en los medios de comunicación sus últimos libros publicados. Así, Nazareth Castellanos es la autora de 'El puente donde habitan las mariposas. Biosofía de la respiración'. Editado por Siruela en 2025, ha conseguido unas ventas de más de 120.000 ejemplares que le han posicionado como una de las obras de no ficción más vendidas en España.

Su mérito, como ha valorado la crítica, es que ha logrado descodificar las claves científicas de la neurociencia actual para acercarla al ciudadano de a pie. Y lo ha hecho, según Pablo d'Ors, "con una prosa impecable que muestra con elegancia cómo ciencia y humanidades pueden volver a darse la mano".

Por lo que se refiere a Yolanda Castaño, la entrevista que publica Turia tiene como eje central su libro, editado por Páginas de Espuma el pasado otoño, "Economía y poesía: rimas internas". Es una obra ensayística de indudable impacto, por su lucidez argumental y porque en sus páginas se reflexiona con criterio sobre la creación artística y cultural y su remuneración.

Además, su autora sabe muy bien de lo que habla por cuanto es una poeta de reconocido prestigio y contrastada trayectoria, que tiene en su haber galardones como el Premio Nacional de Poesía. Por todo ello, Yolanda Castaño ofrece un testimonio muy valioso y con el que es difícil no sentirse cómplice.

Son páginas que retratan de manera veraz lo complejo que es vivir de cualquier oficio creativo o cultural. Y, también, es un ensayo valiente que denuncia como un argumento dañino y falso el de quienes insisten en mistificar el oficio poético y no lo consideran un trabajo profesional que debe ser necesariamente retribuido.

También muy destacable es el contenido que ofrece Turia a los lectores en la sección dedicada al ensayo. En esas páginas elaboradas por Juan J. Vázquez se nos habla, a través de un excelente artículo inédito titulado "El círculo de Bloomsbury: afinidad intelectual y responsabilidad moral", acerca de una cuestión de notable interés en este convulso siglo XXI: la necesidad de seguir el ejemplo de la escritora Virginia Woolf y de cuantos integraron el llamado Círculo de Bloomsbury.

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Es decir, la importancia de que los protagonistas más relevantes de la cultura asuman, desde la responsabilidad moral y la independencia intelectual, posiciones favorables a la causa de la libertad y el progreso, al pensamiento libre. Si ellos tomaron posición ante los terribles acontecimientos que atravesaron el siglo XX, los postulados y el comportamiento de los miembros del citado grupo de personalidades bien pueden servirnos de modelo para afrontar "un presente abrumado por los presagios de nuevas tormentas" sociales y políticas.