La AAEE celebrará este sábado en Borja su XXIII Congreso: un encuentro lleno de historia

El congreso anual que celebra la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores (AAEE), principal foro de encuentro de los autores vinculados a Aragón y que este año alcanza su XXIII edición, se celebrará este sábado 20 de junio en Borja, en la Casa de las Conchas, a partir de las 10.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Este congreso, lleno de historia, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Borja y se celebrará en la Casa de las Conchas, situada en la parte más medieval de Borja, en un espectacular palacio renacentista que, tras una larga restauración, es en la actualidad sede de la biblioteca y palacio de congresos. El palacio de los Vera o, como se le conoce popularmente: la Casa de las Conchas, fue propiedad de varios nobles entre los que se encuentran la familia que le da nombre. La casa, declarada monumento histórico-artístico de carácter nacional en 1978, fue construida a finales del siglo XV y su nombre popular se debe a los clavos forjados en forma de concha que decoraban su puerta principal.

La apertura de este encuentro tendrá lugar a las a las 10.30 horas, por el alcalde del Ayuntamiento de Borja, Eduardo Arilla, y por la presidenta de la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores, Pilar Aguarón Ezpeleta. A las 11 horas se proyectará un vídeo de las actividades realizadas por la AAEE, asociación que cuenta en la actualidad con 275 miembros.

La historia también estará muy presente en las ponencias que se sucederán en este congreso. A las 11.15 horas, Luis Zueco hablará de 'Rehabilitar, vivir y escribir en un castillo'. Este escritor, nacido en Borja, célebre autor de novela histórica, es un estudioso y divulgador de los castillos, de hecho vive en uno de ellos: el castillo de Bulbuente, del que es además director. También es director del castillo de Grisel, galardonado como Mejor Experiencia Turística de Aragón 2019, participando activamente en su restauración. Hoy son dos reconocidos alojamientos rurales.

Muchas de las obras de Luis Zueco están inspiradas y ambientadas en estas fortalezas, como su trilogía sobre la Edad Media: 'El monasterio', 'El castillo' (Premio a la Mejor Novela Histórica, 2015) y 'La ciudad'. También son notables sus publicaciones 'El mercader de libros', 'El cirujano de almas' y 'El tablero de la reina'. Su última novela es 'El juicio. La Inquisición contra Goya'.

Tras la presentación del nuevo número de la revista Imán, la segunda de las ponencias llegará a las 12.50 horas a cargo de la historiadora Anabel Lapeña y de la periodista Ana Segura, que disertarán sobre 'Reinas, damas y señoras: nuevas narrativas para antiguas historias'.

Las dos son autoras de los libros 'Reinas, damas y señoras I y II'. Mujeres en las sombras de la Casa Real de Aragón, editados por Doce Robles. El primer volumen abarca los siglos XI a XIII, y el segundo de 1276 a 1336. En ambos, las autoras han rastreado en la historia con el fin de rescatar del olvido a mujeres que fueron fundamentales para dar vida al reino de Aragón. Las mujeres de la nobleza en la Edad Media, ya fueran reinas, hijas de reyes, condesas o amantes del monarca, han permanecido casi siempre ocultas a ojos de la historia. En el reino de Aragón se convirtieron en piezas indispensables del tablero político, porque ellas daban a luz a futuros soberanos, transmitían el linaje y, mediante sus matrimonios, establecían importantes alianzas con otros reinos. Las autoras han rastreado en la historia con el fin de visibilizar a estas mujeres, con rigurosidad y una voluntad amena y didáctica.

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El congreso se clausurará con una lectura pública de poemas y relatos breves por parte de los asistentes, que se realizará a partir de las 16.30 horas.