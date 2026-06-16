CHA pide al Gobierno de Aragón que actúe para que la iglesia de Santa María de Iguácel sea visitable

La portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en la Comarca de La Jacetania y en el Ayuntamiento de Jaca, Laura Climente, ha pedido este martes al Gobierno de Aragón que actúe para que la iglesia de Santa María de Iguácel sea visitable.

"¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno de Aragón para garantizar la apertura al público de la iglesia románica de Santa María de Iguácel durante la temporada turística y resolver las restricciones de acceso por la pista forestal que han provocado que, por primera vez en más de treinta años, el monumento permanezca cerrado a las visitas?". Esta es la pregunta que ha registrado el portavoz del grupo parlamentario de CHA, Jorge Pueyo.

Para Laura Climente, "el Gobierno de Aragón debe actuar con urgencia en la pista desde Villanovilla para que los vehículos privados puedan acceder a este importantísimo patrimonio para visitarlo como ha ocurrido gracias a la Asociación Sancho Ramírez desde 1994".

"Desde Chunta Aragonesista consideramos muy importante que este patrimonio siga siendo accesible, y visitable, como ha ocurrido durante años, con cifras de hasta 5.000 visitas en algunos veranos, para admirar este símbolo del Valle del Aragón y la Garcipollera", ha explicado Climente.

En la sesión plenaria del Ayuntamiento de Jaca, este martes, Climente se ha dirigido al alcalde, Carlos Serrano, a quien ha recordado el el anuncio de la Asociación Sancho Ramírez de que este verano no abrirá la Iglesia de Santa María de Iguácel por las condiciones marcadas por el Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, preguntando "¿qué gestiones va a realizar este ayuntamiento, en cuyo término municipal se encuentra esta joya del románico declarada BIC en 1990?".

"Es necesario que de una vez la Iglesia y el Gobierno de Aragón asuman las responsabilidades que les obliga la legislación vigente, en cuanto a la conservación de Santa María de Iguácel, como en su pista de acceso, para que quien quiera pueda seguir disfrutando de esta joya del románico aragonés declarada Bien de Interés Cultural y enclavada en un entorno excepcional", ha concluido la portavoz de Chunta.