Eduardo Mendoza y Jordi Savall descorchan el III Foro del Mediterráneo con un diálogo sobre la cultura que nos une, de Ulises a Vivaldi

“Si fuera joven diría: esto es como estar entre Bad Bunny y Rosalía, ¡vaya nivel!”, dijo Álex Sàlmon, director del suplemento literario Abril, al sentarse entre los dos flamantes encargados de inaugurar el III Foro Económico y Social de Prensa Ibérica en la noche de este martes en la Fundació Miró. Flanqueado por dos pesos pesados de lo que podríamos llamar cultura mediterránea, el maestro Jordi Savall y el escritor Eduardo Mendoza, Sàlmon pilotó una distendida charla en la se habló de muchas cosas: de Ulises y Vivaldi, de la música como bálsamo espiritual y de ese especial equilibrio "entre la informalidad y la eficacia”, en palabras del Premio Príncipe de Asturias, que define el carácter mediterráneo.

El preámbulo cultural a las dos intensas jornadas organizadas por Prensa Ibérica que en los próximos días reunirán a líderes políticos, empresariales y académicos en Barcelona estuvo marcado por una defensa de la Cultura con mayúsculas como el “cemento” mágico que une a los muchos países bañados por un mismo mar. Países de una región que, más allá de sus fronteras e idiomas, “podría empezar en el estrecho de Gibraltar y llegar a la bota de Italia o ir desde Melilla hasta Estambul”, en palabras del Premio Cervantes.

El escritor Eduardo Mendoza conversa con el músico y director de orquesta Jordi Savall en un diálogo moderado por Álex Sàlmon durante el acto celebrado en Barcelona, a 16 de junio de 2026. AUTOR:Manu Mitru | EPC / MANU MITRU / PIM

De los fenicios a Picasso

“Cuando me dijeron que tenía que hablar del Mediterráneo me di cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre el tema”, empezó Mendoza con su característica ironía, para luego proceder a desgranar siglos de su historia con la agudeza y sentido del humor de los que suele hacer gala. “San Agustín, que era santo, filósofo y también era un hombre del Mediterráneo porque había nacido en Argelia, solía decir: ‘cuando me preguntan qué es el tiempo, no lo sé, pero cuando no me lo preguntan, sí que lo sé’. En el caso del Mediterráneo, yo creo que podemos aplicar lo mismo. El Mediterráneo es un mar rodeado de países con una larguísima historia en común. No hay dos países del Mediterráneo que no hayan sido aliados y no hayan estado en guerra. Todos somos viejos amigos y viejos enemigos, que son dos caras de la fraternidad”, afirmó.

Luego desmenuzó a una audiencia entregada la tradición viajera y “polinizadora” de los fenicios, a los que debemos, entre otras cosas, Empúries, Marsella, Cádiz y Nápoles. “Eran grandes viajeros y dejaban en los puertos lo que habían traído de otros países, mercancías y cultura”, resumió. “Existe una mentalidad mediterránea, algo que va más allá del tópico del marinero con el acordeón o la bullabesa de Marsella”, añadió.

Pese a ser un mar tranquilo y sin mareas, el Mediterráneo también tiene su mitología y su épica. “Ulises, en su largo periplo por el Mediterráneo, corre muchísimos peligros y nunca tiene que repetir monstruo”, bromeó el escritor barcelonés, para quien si algo une la manera de mirar del mundo de artistas mediterráneos como Miró, Picasso o Vivaldi es “la alegría”. “Hay mucha obra de arte que surge de la angustia, pero diría que la del Mediterráneo surge del placer. Cuando escuchas a Vivaldi se nota que lo estaba pasando bien, incluso la tragedia griega parece escrita para disfrutar”.

Algo en lo que Savall coincidió plenamente, recordando que hasta la música compuesta por los sefardíes expulsados de España es “un bálsamo”. “Cuanto más sufre un pueblo, más bella es su música, porque es un instrumento de resiliencia. Ocurre con la música de los armenios, los sefardíes, los bretones, los catalanes, los escoceses… y eso es porque la música fue hecha para conservar su carácter y su forma de ser”, recordó.

El maestro Jordi Savall, en el diálogo de apertura del Foro Económico y Social del Mediterráneo. / Manu Mirtru

De África a Mozart

Savall, incansable defensor de la tradición musical europea, definió el Mediterráneo como “una forma de sentir, de ayudar, una forma de expresarse y de relacionarse” y, sobre todo, como el símbolo de la “esperanza” para las miles de personas que arriesgan su vida para llegar desde África a una tierra que ven como el “paraíso”. No solo aludió al drama migratorio que cada año se cobra miles de vidas en el mar, sino que recordó que gran parte de la riqueza europea acumulada durante siglos que permitió financiar a los grandes filósofos, artistas y músicos fue fruto en gran medida de la explotación de millones de esclavos africanos “en condiciones tremendas”. “Sería importante recordar todas esas culturas que vinieron de afuera para saber quiénes somos”, reflexionó.

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El Officier de l'Ordre des Artes et des Lettres defendió, como siempre hace, la rica historia musical europea y la necesidad de preservarla: “Hemos llegado hasta aquí gracias a Mozart, Beethoven, Schumann y Mahler. Hemos creado un lenguaje que hemos olvidado, que es el lenguaje de todos los europeos, el que todos entendemos”. Para Savall, “todos nos sentimos en casa cuando escuchamos una obra de Mozart, pero si pudiéramos escuchar las maravillosas obras de Mateo Flecha [un compositor español renacentista del siglo XV] también nos sentiríamos en casa. No somos conscientes de lo que nos perdemos”.