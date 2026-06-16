Merienda Dramática y Ariadna Redondo abren en Novallas la 9ª edición del Festival de los Castillos

El Festival de los Castillos arranca este viernes su novena edición en Novallas, el primer municipio que acogerá la programación de esta cita cultural que vuelve a convertir castillos, plazas y espacios patrimoniales de Aragón en escenarios para las artes escénicas, la música y la creación contemporánea.

La programación en la localidad de Novallas comenzará el viernes 19 de junio, a las 22.30 horas, en el Castillo de Novallas, con la compañía madrileña Merienda Dramática, que presentará 'Ninguna planta es de interior', una propuesta teatral escrita y dirigida por Paula Casales. La obra, interpretada por Clara Oliver, Saioa Lara y Paula Casales, construye un universo costumbrista y surrealista habitado por tres mujeres atravesadas por la nostalgia, las raíces, la convivencia y la búsqueda de libertad.

La programación continuará el sábado 20 de junio, a las 22.30 horas, en la Plaza de San Antón, con el concierto de Ariadna Redondo, artista aragonesa conocida por su paso por Got Talent. La cantante y pianista ofrecerá una actuación a piano y voz con versiones en inglés y español, canciones propias y el uso de la tecnología loop-station, con la que construye cada tema incorporando efectos vocales y percusión.

Dos trabajos de mujeres creadoras jóvenes con que Novallas se convierte en el punto de partida de una edición que vuelve a unir patrimonio y artes escénicas en enclaves históricos de Aragón. Su castillo, de origen medieval y con una historia vinculada a la presencia islámica, templaria, mudéjar y aragonesa, será uno de los primeros escenarios de un festival que refuerza su vínculo con el territorio y con la puesta en valor de las fortalezas aragonesas.

La localidad zaragozana inaugurará una edición que se celebrará del 19 de junio al 6 de septiembre en 11 municipios aragoneses, con un total de 34 espectáculos de música, teatro, circo, danza, humor, magia, narración y propuestas escénicas contemporáneas. Novallas abre así un recorrido que continuará durante todo el verano por Illueca, Alfajarín, Loarre, Mesones de Isuela, Jarque de Moncayo, Valderrobres, San Agustín, Lituénigo, Albalate del Arzobispo y Fraga.

El Festival de los Castillos cuenta con el respaldo de Turismo de Aragón y con la colaboración de los ayuntamientos y entidades locales y comarcales participantes, apostando por la descentralización cultural y por impulsar el potencial turístico, social y económico de los pueblos que lo acogen.

Sobre el festival

El Festival de los Castillos de Aragón nació en 2017 con la vocación de articular una red cultural en torno al patrimonio fortificado aragonés. Desde entonces, el proyecto ha ido creciendo hasta convertirse en una propuesta escénica itinerante que utiliza castillos y espacios emblemáticos como escenarios singulares, activando estos enclaves desde la cultura contemporánea y favoreciendo el acceso a la programación artística en entornos rurales.

Noticias relacionadas

El festival refuerza así su papel como herramienta de dinamización cultural, social y económica del territorio, al tiempo que contribuye a poner en valor el patrimonio histórico-arquitectónico de los municipios participantes.