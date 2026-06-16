Pedro Ruiz actúa en Zaragoza tras 20 años de ausencia: "Siempre he sospechado del que quiere mandar"

Ha llovido mucho desde la última visita de Pedro Ruiz a Zaragoza. Según apunta él mismo, "sería hace unos 20 años en el Teatro de las Esquinas". Sin embargo, el veterano 'showman' no ha estado parado ni mucho menos en todo este tiempo. Ha seguido publicando libros, componiendo música e incluso haciendo televisión. Ahora, el artista catalán vuelve a las tablas con su espectáculo 'Mi vida es una anécdota', en el que rescata sus vivencias con celebridades de todos los ámbitos. Se representará de jueves a domingo en el Teatro Principal.

¿Cómo nació este espectáculo?

Me apetecía hacer algo muy de verdad, apostando por una manera de estar en el escenario muy sencilla. Tan solo hay dos guitarras, una pantalla grande y unos sofás, como si fuera el salón de mi casa. En este clima de confianza, voy contando anécdotas que he vivido con personas muy conocidas. No para presumir de mi vida, sino con ánimo de enseñanza. De hecho, están contadas para quitarnos importancia y para que el público se dé cuenta de que al rey, al presidente del Gobierno o al cantante de turno, les pasan las mismas cosas que a ellos.

Cuénteme alguna de esas anécdotas.

He elegido de diferentes disciplinas: política, deporte, artistas, cosas que me han pasado en la televisión... Cuento por ejemplo la anécdota del caballo que le regalé a Estefanía de Mónaco, que costó 1.750.000 pesetas. Explico quién lo pago y cómo sucedió todo, porque es bastante revelador de cómo funcionaban entonces las cosas. También rescato algunas de mis entrevistas con Raffaella Carrà, Rocío Jurado, José María García, Ana García Obregón o Paco de Lucía.

En el espectáculo aparecen videos de su paso por la televisión. ¿Es también un viaje cargado de nostalgia?

Yo no soy nada nostálgico. Siempre digo que el pasado es una buena referencia, pero una mala residencia. Dicho esto, creo que valía la pena mirar un poco al pasado para rescatar estas historias. Más que nada porque creo que son interesantes y pueden llamar la atención incluso del público más joven.

Siempre ha sacado pecho de defender por encima de todo su independencia y su libertad como creador. ¿Le ha pasado factura?

Claro, me ha generado muchos problemas y he estado cancelado muchas veces. Yo nunca he sido un acariciado del poder, y lo digo sin ningún tipo de recriminación. Sé perfectamente el papel que represento, pero tengo el tubo de respirar sin colesterol.

En una época incluso se llegó a enfrentar con el entonces presidente Felipe González...

Sí, nunca he mirado los cargos. Al principio esas críticas las lanzaba con cierta inconsciencia y luego casi con regusto. Pero en fin, aún hoy sigo pagando esas facturas. Eso sí, ahora ya he dejado de interesarme por la política. En este espectáculo apenas entro en ese mundo. La política ensucia la vida y tu boca.

"A la televisión de hoy en día le falta verdad"

Asegura que nunca ha votado. ¿Por qué?

Porque sospecho de todos los políticos y de todos los partidos. Yo no he votado nunca, pero no solo en las elecciones. Nunca he querido ser ni el delegado de la clase ni el capitán del equipo de fútbol. Jamás he querido mandar. Lo que decida la gente me parece bien y yo me dedico a regatearlo. No quiero generalizar porque seguro que hay buena gente en todos los ámbitos, pero siempre he sospechado del que quiere mandar.

El mundo de la televisión ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Qué opinión le merece actualmente?

Bueno, la televisión de ahora la veo menos de verdad. Evidentemente hay programas buenos, pero también hay muchos trucados. Todas las cadenas están dominadas o por el dinero o por la política, no hay ninguna otra posibilidad. En ese sentido lo digo. Creo que la mayoría de los programas tienen truco, que están predirigidos, con los tertulianos ya muy definidos... Por supuesto hay excepciones. Me gusta por ejemplo el de Aimar Bretos, que es un émulo de 'La noche abierta' (el programa de entrevistas en profundidad que él mismo dirigió y presentó en TVE entre 1997 y 2004) y donde se puede conversar... Pero, en general, creo que a la televisión de hoy en día le falta verdad.

El gran público le conoce sobre todo por su faceta como presentador, pero también ha sido actor, escritor, cantante, compositor...

Bueno, permíteme que te corrija. Yo no soy presentador, soy pre-pensador. Presentador es el que sale y dice: 'con ustedes...' Yo nunca he hecho eso.

Me refería a que ha cultivado muchas disciplinas. Incluso ha compuesto canciones para Rocío Jurado...

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Sí. Para Rocío Jurado, Lucrecia, Sara Montiel, María Jiménez... Y luego están los discos con mis canciones, lo que pasa que esta faceta no ha ocupado tanto espacio y al hacer tantas cosas la gente se distrae. Hace unos días me llamó la hija de Rocío Jurado para decirme que el documental que van a hacer en Movistar Plus va a terminar con un tema mío que se llama 'Mi gente'. Hace poco también les pasé una canción a Los Sírex. Yo no paro, estoy constantemente en movimiento.