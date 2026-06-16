Todo preparado para que el Auditorio de Zaragoza acoja la ópera más ambiciosa de su historia

El Auditorio de Zaragoza ya tiene todo listo para acoger el mayor espectáculo lírico de su historia. Han pasado ya más de 30 años desde que abriera sus puertas y, en todo este tiempo, nunca ha albergado una ópera "tan ambiciosa" como la que desembarcará de jueves a domingo de esta semana. La sala Mozart acogerá 'Turandot', la última ópera de Giacomo Puccini, cuando se cumplen 100 años de su estreno en La Scala de Milán, con el tenor Miguel Fleta como protagonista. La producción reunirá a más de 200 artistas sobre el escenario.

Este martes se ha realizado un pase gráfico para los medios de comunicación en el que se ha podido comprobar que ya han concluido las labores de montaje escénico e iluminación. Además, la orquesta y los cantantes han podido empezar a realizar los preparativos musicales de la producción.

El 25 de abril de hace cien años, en 1926, La Scala de Milán vivió uno de los grandes estrenos de su historia, 'Turandot', de Puccini, aunque la dirigió y la concluyó (el primero falleció dos años antes) Arturo Toscanini. Y en el elenco estaba el tenor aragonés Miguel Fleta, Puccini compuso la ópera pensando en él, en una noche mágica de la que, lamentablemente, no hay ninguna grabación.

Ahora, en el centenario de la efeméride, la Orquesta Reino de Aragón, en colaboración con la Fundación Òpera Catalunya y de la mano del Auditorio de Zaragoza, ha producido una 'Turandot' con presencia improtante aragonesa que se representará en la sala Mozart del 18 al 21 de junio como colofón a la Temporada de Grandes Conciertos.

El papel de la princesa Turandot lo harán Maribel Ortega (las sesiones del 18 y 20 de junio) e Ingegjerd Bagøien Moe (19 y 21 de junio); el del príncipe desconocido Calaf Jihoon Park (días 18 y 20) y Max Jota (días 19 y 21); mientras que el de Liú lo interpretarán Angelina Akhmedova (días 18 y 20) y Verónica Tello (19 y 21). Rubén Amoretti, Isaac Galán, Jorge Juan Morata, Jorge Franco, Javier Agulló y Jorge Tello completarán el elenco de esta 'Turandot'.

Entradas a la venta

Como ocurre en cualquier gran teatro de ópera, el espectáculo se desarrollará con subtítulos, así que los asistentes podrán seguir en todo momento la historia.

Aunque la sala Mozart no es un teatro de ópera al uso, su calidad acústica y su capacidad escénica permitirán levantar un montaje especialmente concebido para la ocasión. La producción incorporará pasarelas, elementos multimedia, subtítulos, iluminación específica y una puesta en escena diseñada para aprovechar al máximo las posibilidades del espacio. La Orquesta Reino de Aragón ya ha representado en la Mozart óperas muy relevantes como 'Madame Butterfly', 'Carmen' o 'La Bohème', pero ninguna tan ambiciosa como esta 'Turandot'.

Las entradas para las cuatro representaciones ya están a la venta a través de la web del Auditorio de Zaragoza y en las taquillas del mismo a un precio que oscila entre 35 y 75 euros (más gastos de gestión si se adquiere vía web) dependiendo la zona elegida.