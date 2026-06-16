Saiko volverá al Espacio Zity de Valdespartera en las Fiestas del Pilar de Zaragoza: cómo comprar las entradas

El Espacio Zity sigue ampliando su cartel para las Fiestas del Pilar de 2026 y lo hace con uno de los nombres más potentes de la escena urbana española. El festival incorpora a su cartel a Saiko, el cantante granadino que, en apenas cuatro años, ha pasado del underground al número uno en España. Actuará el próximo 15 de octubre de 2026 a las 21.00 horas en el que será su segundo concierto en el escenario del Zity.

Miguel Cantos Gómez, Saiko, nació en Armilla (Granada) en 2002 y empezó a forjar su estilo desde muy joven, combinando un reggaetón melódico con un trap de alta intensidad que lo diferencia dentro del panorama urbano nacional. Su trayectoria ascendió de forma imparable desde el lanzamiento de 'Polaris' en 2022, que fue disco de oro, hasta el fenómeno de 'Supernova' en 2023, que alcanzó el número uno en España y suma ya más de 156 millones de reproducciones en Spotify. Un hito que lo catapultó a la primera línea y convirtió su nombre en sinónimo de nueva generación urbana made in Spain.

En 2024, año en el que pasó por el escenario del Zity por primera vez, llegó 'Sakura', su álbum debut, que consolidó todo lo anterior: 16 canciones, colaboraciones con J Balvin, Quevedo, Omar Montes o Dellafuente, y una gira que lo llevó a los grandes recintos del país. Fue el artista español más escuchado en España ese año. En 2025 regresó con 'Natsukashii Yoru' ("nostalgia nocturna" en japonés), un trabajo más personal e introspectivo con el que demostró que Saiko no solo sabe dominar el directo: también sabe evolucionar.

Y la evolución no se detiene. El próximo 19 de junio llega ‘Los Angelitos’, su nuevo álbum, del que ya ha adelantado algunos singles. Un proyecto que marca un giro claro: Saiko vuelve a la esencia del reggaetón clásico con una estética cargada de cultura de barrio, coches tuneados, motores y motocross. El “malianteo” y el “sandungueo” conviven con la nostalgia romántica de su etapa anterior. El público zaragozano lo recibirá en plena efervescencia de este nuevo capítulo.

Entradas

Las entradas para ver a Saiko en el Zity de 2026 estarán disponibles a partir del jueves 18 de junio a las 18.00h a través de espaciozity.es.

La confirmación de Saiko se suma a las de Viva Suecia, Myke Towers, Blackworks, Malmö 40 o el Festival del Electrolatino en la programación del Zity 2026. Un cartel que aglutina estilos de todo tipo en dos semanas de música en el Recinto Ferial de Valdespartera.