El TACPA resuelve suspender el procedimiento de licitación del contrato para explotar la plaza de toros de Zaragoza

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), en sesión extraordinaria y urgente de fecha 16 de junio de 2026, ha resuelto sobre la acumulación y solicitud de medida cautelar de suspensión planteada en los recursos especiales en materia de contratación interpuestos por Nautalia viajes, SL y por Tauroemoción, SL frente a los pliegos que rigen el procedimiento de licitación del contrato de arrendamiento de la plaza de toros de Zaragoza, calificada como Bien Patrimonial y propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza.

A la covocatoria pública, que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza el 5 de mayo y cuyo plazo de presentación de ofertas terminaba el 9 de junio pasado, se han presentado hasta nueve concursantes entre los que no se encuentran ninguno de los dos recurrentes citados.

De tal modo, en esta primera intervención, el TACPA se pronuncia con la presente resolución acordando la acumulación de los recursos especiales y su atención pero habrá que esperar a la publicación de su acuerdo que es la fórmula equivalente a la sentencia del resto de tribunales.

Esta resolución es definitiva en vía administrativa y ejecutiva en sus propios términos y contra la misma, en el extremo relativo a la adopción de medida cautelar, sólo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo ante el TSJA, cosa poco probable pues en lo que afecta a la institución provincial y en aras a no paralizar más el concurso lo verdaderamente trascendente es el ulterior acuerdo. De su contenido dependerá realmente la viabilidad de la temporada taurina en Zaragoza.