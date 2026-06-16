El Teatro del Mercado cierra su temporada con 'Alonso Q', una creación zaragozana sobre identidad, salud mental y comunidad

El Teatro del Mercado despide su temporada 2025/2026 con 'Alonso Q', una creación escénica de El Enjambre Swarm Lab y Teatro Bicho que podrá verse los días 19, 20 y 21 de junio. La producción pone el punto final a la programación del espacio municipal antes del paréntesis estival, que se prolongará hasta el 17 de septiembre.

'Alonso Q' nace de la colaboración entre María Aladrén y Fran Martínez y se adentra en la búsqueda de la identidad bajo la sombra de 'Don Quijote de la Mancha'. Ambientada en la Zaragoza de los años 80, la obra explora la decisión crítica de Alonso, un hombre diagnosticado con esquizofrenia que intenta sostener su identidad entre voces que unas veces le ayudan y otras le arrastran.

Con un solo intérprete sobre el escenario, Fran Martínez asume las distintas voces que atraviesan al protagonista en una pieza que dialoga con Cervantes desde una perspectiva contemporánea. Los referentes del universo quijotesco aparecen como presencias internas que encarnan conflicto, defensa, deseo, miedo y supervivencia.

La propuesta surge de un proceso de investigación escénica y creación compartida, con ensayos abiertos, conversación con la comunidad artística y una construcción progresiva del texto, la interpretación, la imagen escénica y el espacio sonoro. En esa línea, 'Alonso Q' refleja el trabajo de Teatro Bicho y El Enjambre Lab por generar espacios colaborativos, basados en el intercambio entre artistas y la experimentación.

La producción reúne a María Aladrén, directora de El Enjambre Swarm Lab, y a Fran Martínez, actor, director y dramaturgo zaragozano al frente de Teatro Bicho. Aladrén aporta su experiencia en procesos de creación colectiva y lenguajes híbridos, mientras que Martínez, cofundador de Los Mancusos y Teatro PezKao, afronta con Alonso Q su cuarta obra en solitario sobre el escenario.

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'Alonso Q' podrá verse en el Teatro del Mercado el viernes 19 y el sábado 20 de junio, a las 20.00 horas, y el domingo 21 de junio, a las 19.00 horas. La obra tiene una duración de 65 minutos y está recomendada para todos los públicos.