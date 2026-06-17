El Ayuntamiento de Fuendetodos reacciona a las críticas sobre la nueva estatua de 200.000 euros: "No tenemos nada que esconder"

El Ayuntamiento de Fuendetodos ha reaccionado este miércoles a las críticas de la Asociación Aragonesa de Escultores (AAE), que ha reclamado una "mayor transparencia" en el encargo de una estatua del pintor Ignacio Zuloaga a los artistas Antonio López y Andrés García Ibáñez. La AAE ha lamentado que no se haya convocado un concurso público con un jurado independiente para garantizar "la igualdad de oportunidades entre los creadores", teniendo en cuenta el "desorbitado" presupuesto del proyecto (200.000 euros).

En declaraciones a este diario, el alcalde de Fuendetodos, Enrique Salueña, ha recordado que el consistorio no está obligado a convocar un concurso público y ha subrayado que lo que quieren, precisamente, es que sea Antonio López el que realice la escultura (el pintor manchego y García Ibáñez ya hicieron la estatua de Goya inaugurada el año pasado). "Su autoría es lo que dará prestigio a la obra y lo que puede hacer que luego vengan turistas a visitarnos", ha indicado Salueña.

Cuando se inauguró la escultura de Goya (también financiada con fondos municipales), Salueña ya consideró que el precio era "un auténtico regalo" y ahora se manifiesta en los mismos términos: "Yo no entiendo de arte, pero la gente con la que hablamos nos dicen que es un precio buenísimo teniendo en cuenta la fama del artista".

Antonio López y Andrés García Ibáñez inauguraron su escultura de Goya en Fuendetodos el pasado 20 de septiembre. / Europa Press / Ramón Comet

La AAE también ha reclamado que el consistorio aclare cuál será "la participación efectiva" de Antonio López y de García Ibáñez en las distintas fases del proyecto, al tiempo que ha pedido que se informe de la empresa que ejecutará la fundición en bronce. "No tenemos ningún problema en facilitar esa información al que nos la pida; no tenemos nada que esconder", ha subrayado Salueña, que ha apuntado que lo único que quieren hacer es un homenaje a un hombre (Ignacio Zuloaga) "que hizo mucho por Fuendetodos". Cabe recordar que el pintor vasco fue el que salvó de la ruina la vivienda de la familia materna de Goya.

La Asociación Aragonesa de Escultores ha pedido además al ayuntamiento que aclare la "vinculación territorial" que existe entre el concejal de Cultura, Juan García Valdés, y la localidad almeriense de Olula del Río, donde reside y desarrolla gran parte de su actividad profesional el artista Andrés García Ibáñez. En este sentido, Salueña ha reconocido que la familia de García Valdés procede del municipio andaluz, pero ha negado cualquier "conflicto de interés" en este aspecto. "Andrés García Ibáñez viene de la mano de Antonio López porque ya se conocían, así que no tiene nada que ver con eso", ha concluido.