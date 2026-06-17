Comienza el plazo de venta de nuevos abonos para la XXXII Temporada de Grandes Conciertos 2026-2027 del Auditorio de Zaragoza

El Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor abrirá mañana, jueves 18 de junio, el plazo de venta de nuevos abonos para la XXXII Temporada de Grandes Conciertos 2026-2027, que se celebrará entre los meses de octubre y junio en la Sala Mozart.

Los nuevos abonos disponibles podrán adquirirse desde mañana y hasta el martes 30 de junio en las taquillas del Auditorio. Posteriormente, desde el miércoles 1 de julio y hasta el jueves 3 de septiembre, la compra podrá realizarse a través de la web auditoriozaragoza.com.

La nueva temporada estará integrada por un total de 17 conciertos, uno de ellos fuera de abono, y volverá a situar a Zaragoza en el circuito de las grandes citas internacionales de la música clásica. Por la Sala Mozart pasarán algunas de las orquestas y artistas más destacados del panorama actual, como la Royal Concertgebouw Orchestra, la Orquesta Filarmónica Checa, la London Philharmonic Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Viena, la Netherlands Philharmonic Orchestra o la Berner Symphonieorchester.

Entre los grandes hitos de la programación figura la presencia por primera vez en Zaragoza del director Klaus Mäkelä, que estará al frente de la Royal Concertgebouw Orchestra el 9 de febrero, en una de las citas más esperadas de la temporada. El ciclo contará también con el encuentro artístico entre la mezzosoprano Cecilia Bartoli y el pianista Lang Lang, dos de las figuras más influyentes de la escena clásica internacional, que actuarán juntos el 26 de noviembre.

La temporada se inaugurará el 19 de octubre con la Orquesta Sinfónica de Düsseldorf, que interpretará la 'Sinfonía nº 3 en re menor' de Gustav Mahler con la participación del coro infantil y voces blancas de Amici Musicae, formación residente del Auditorio de Zaragoza. Apenas unos días después, el 27 de octubre, será el turno de la London Philharmonic Orchestra, bajo la dirección de Edward Gardner y con la violinista Julia Fischer como solista.

El mes de noviembre concentrará varias de las citas más relevantes del ciclo, con la actuación de la Orquesta Filarmónica Checa, dirigida por Semyon Bychkov, el concierto de Cecilia Bartoli y Lang Lang y la presencia, fuera de abono, del guitarrista Pablo Sáinz Villegas, considerado uno de los grandes embajadores internacionales de la guitarra española. Y en diciembre, regresará Los Músicos de Su Alteza, formación referente en música antigua.

La programación continuará en 2027 con propuestas como la Joven Orquesta Nacional de España, la Orquesta Sinfónica de Viena, la WDR Funkhausorchester, la Orquesta Sinfónica de Amberes, Al Ayre Español, la Netherlands Philharmonic Orchestra, la Berner Symphonieorchester, la English Chamber Orchestra y musicAeterna, bajo la dirección de Teodor Currentzis. La temporada se clausurará el 22 de junio con la Orquesta Sinfónica Reino de Aragón, formación residente del Auditorio de Zaragoza.

Información práctica

La venta de nuevos abonos comenzará mañana, jueves 18 de junio, y se mantendrá hasta el martes 30 de junio en las taquillas del Auditorio de Zaragoza. Del miércoles 1 de julio al jueves 3 de septiembre, los abonos podrán adquirirse en auditoriozaragoza.com.

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La modalidad de abono de media temporada estará disponible del 7 al 25 de septiembre de 2026. Finalmente, los abonos a la carta de seis conciertos y las entradas individuales se pondrán a la venta a partir del 29 de septiembre de 2026.