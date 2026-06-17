La Diputación de Zaragoza presenta el quinto número de su revista taurina 'De grosella y plata'

La Diputación de Zaragoza ha presentado este miércoles el quinto número de su revista taurina 'De grosella y plata con cabos caña', que rinde homenaje al torero aragonés nacido en Alhama de Aragón en 1897 Juan Anlló 'Nacional II' en el centenario de su muerte. El acto se ha celebrado en el antiguo salón de plenos de la DPZ.

La Diputación de Zaragoza edita esta publicación gratuita desde el año 2024 para difundir diferentes aspectos relacionados con la tauromaquia. Tras el anterior número, dedicado a describir la trayectoria profesional de 'Nacional II', la revista recuerda ahora su muerte en un tendido de la plaza de toros de Soria y el consiguiente procedimiento judicial abierto para esclarecer los hechos. El nuevo número incluye las declaraciones de los testigos más directos, los resultados de la autopsia realizada, así como la sentencia emitida por el tribunal y el impacto causado en la sociedad de aquel entonces.

El contenido de la revista describe los momentos amargos del funeral y pone sobre el tapete unas lagunas médicas y procesales que no dejan indiferente a nadie. La edición de esta revista forma parte de la actividad cultural de la institución provincial y nació con el objetivo de publicarse de forma periódica, al menos dos veces al año. Es gratuita y se distribuye entre asociaciones, peñas y aficionados a los toros.

Portada de la revista. / dpz

El éxito de esta publicación ha trascendido fuera de la provincia, ya que las solicitudes de ejemplares llegan desde rincones de toda España e incluso de fuera del país, de lugares como Francia o México.

Juan Anlló 'Nacional II'

Juan Anlló nació en la localidad de Alhama de Aragón el 11 de enero de 1897. Debutó como novillero en 1918 en Cáceres. Tomó la alternativa en 1921 y las dos temporadas de después cosechó éxitos en todas las plazas a las que iba. Una grave cogida en Méjico en 1924 le hizo perder facultades y confianza pero un año después volvió a ser el de siempre.

Noticias relacionadas

‘Nacional II’ vivió la etapa posterior a la Edad de Oro del toreo tras la muerte de Joselito el Gallo y la primera retirada de Belmonte y se codeó con los más grandes de su tiempo. Pertenecía a una familia muy taurina en la que hubo dos matadores de toros, un novillero, un banderillero y un apoderado y le tocó vivir la mejor época del toreo aragonés de todos los tiempos.