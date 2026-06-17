El mejor teatro en un pueblo de 200 habitantes: el Manhattan Fest llevará este año a Murillo de Gállego a Albert Boadella y Javier Fesser

La imaginación sigue ciertos patrones en lo que respecta al lenguaje. Toda palabra encuentra su prototipo en la mente humana y la formación de estas imágenes obedece a una lógica que, en ocasiones, resulta demasiado simplista. Un ejemplo claro: cuando alguien habla de una obra de teatro, la mayoría imagina una sala enorme, en el centro de una gran ciudad, con una infraestructura imponente.

Sin embargo, de vez en cuando surgen iniciativas que desafían esos prototipos, como es el caso del Manhattan Fest: "El teatro ha sido durante los últimos tiempos considerado ‘el arte de la polis’, pero es posible traer la exquisitez y la actualidad a zonas alejadas de las ciudades".

Durante cinco semanas, cuatro en julio y una en octubre, algunas de las compañías más destacadas del panorama nacional e internacional ofrecerán siete representaciones en Murillo de Gállego.

Varios asistentes del Manhattan Fest 2025, en la Sala Gato Negro. / El Periódico de Aragón

La mayoría de ellas tendrán lugar en la Sala Gato Negro, un lugar que no casa con la idea convencional de teatro. Con gradas al aire libre, rodeadas de naturaleza, y un escenario presidido por la iglesia del municipio oscense, el Manhattan Fest promete espectáculos "por los que en Madrid se pagarían 150 euros, pero que aquí pueden disfrutarse en un entorno precioso y por un precio mucho más accesible (16 euros)", explicaba la portavoz de la Fundación Caja Rural, uno de los patrocinadores del evento.

No obstante, una de las actuaciones, la del 31 de octubre, tendrá lugar en una ubicación distinta: la sala Casa Chuglar, en Berdún. Con ello, el festival continúa con uno de los objetivos inaugurados en la pasada edición, 'Manhattan Viajero': extender las actividades culturales a otras localidades.

‘Utopías’ es el título que sus organizadores, Alberto Castrillo-Ferrer y Blanca Carvajal, han dado a la séptima edición del ciclo teatral: "Cuando anhelamos algo positivo o ideal, pero inalcanzable, hablamos de una utopía. A lo largo de la historia, estas han servido como guía e impulso para crear nuevos proyectos, progresar y cambiar el mundo". Muchos de las puestas en escena del programa, señala Carvajal, contienen ese mismo espíritu: "Nos decidimos por este nombre porque, para nosotros, el teatro busca precisamente eso, ofrecer utopías de ficción capaces de transformar el mundo real".

Más allá de la oferta cultural que brinda esta iniciativa a la comunidad, la dirección pone también el foco en las relaciones "malsanas" que, desde antaño, han existido entre el poder y el arte: "En el Siglo de Oro, los artistas, tras los servicios prestados, eran desterrados a dormir a las afueras para recordar que, aunque reyes en la escena, eran parias en la tierra".

Los organizadores aseguran sentirse identificados con esa situación, ya que desde 2023 "no recibimos apoyo de nuestro ayuntamiento para el festival", lo que describen como un "destierro económico sin explicación". Por ello, y en memoria de "todos los artistas de raza", esta edición rendirá homenaje a los cómicos de la legua.

Programación

El ciclo se inaugurará el viernes 3 de julio, a las 20.00 horas, con 'Historias de otros lares y otros tiempos', una narración oral a cargo del periodista Javier Ortiz. A continuación, se proyectará la película ‘Camino’, de Javier Fesser, la historia de una niña de once años, muy religiosa, que se enfrenta a dos acontecimientos vitales: el amor y la muerte. Tras la proyección, se abrirá un coloquio con presencia del autor.

La primera representación teatral llegará el sábado 4 de julio, a las 22.00 horas (horario que se mantendrá en todas las funciones teatrales del festival) con ‘La Dignidad’, de las compañías aragonesas PAI y Gato Negro. La obra plantea una fábula sobre Otín y Ton, dos payasos que han sobrevivido a una política opresiva que ha hecho desaparecer a la mayoría artistas.

El siguiente fin de semana arrancará el viernes 10 de julio con 'Eclipse', de Oswaldo Felipe, una pieza que explora los eventos celestes y la emoción que transmiten a la humanidad. Al día siguiente, el sábado 11, Javier Aranda, "el más internacional de nuestros artistas aragoneses", según la organización, presentará 'Saeta', un espectáculo que reflexiona sobre el rol del actor, la esencia del teatro y su vínculo con la propia vida.

El sábado 17 de julio llegará a Murillo de Gállego la compañía cántabra Teatro de Ábrego con una versión innovadora de la célebre 'Bodas de sangre', de Federico García Lorca. La jornada continuará el sábado 18 con 'Tengo gente en el cuerpo', de la compañía castellanomanchega Ultramarinos de Lucas, un recorrido filosófico que abarca desde la Guerra Civil hasta la actualidad.

La última semana de julio tendrá lugar el tramo más internacional del festival. El viernes 24 se representará 'Monsieur et Madame O', de la compañía francesa La Volga, una pieza gestual casi sin palabras que combina mimo, clown, danza contemporánea y teatro del absurdo. El sábado 25 será el turno de la compañía italiana Stivalaccio Teatro con 'Marie-Antoinette', una mirada a la figura de la última reina de Francia.

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El festival se cerrará con 'Prometeo, bufón y mártir', producción de la propia compañía organizadora, Gato Negro, en la que Alberto Castrillo interpretará a más de 30 personajes e interactuará con el público desde distintos lugares, épocas y emociones. Esta función tendrá dos fechas: el domingo 26 de julio en Murillo de Gállego y el sábado 31 de octubre en Berdún. El broche final lo pondrá Albert Boadella, padrino de la edición, con una charla sobre ‘Utopías’.