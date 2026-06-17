Polémica por el encargo de otra escultura en Fuendetodos por valor de 200.000 euros: "Esto se parece mucho al timo de la estampita"

Fuendetodos inauguró el pasado 20 de septiembre una estatua de Goya realizada por el reconocido pintor manchego Antonio López y por el artista almeriense Andrés García Ibáñez. La escultura, que costó 200.000 euros, se puede contemplar desde entonces junto a la casa natal de Goya. El municipio zaragozano quiere repetir ahora la experiencia pero con el pintor vasco Ignacio Zuloaga (Eibar, 1870-Madrid, 1945), muy vinculado con la localidad (fue él el que salvó de la ruina la vivienda de la familia materna de Goya). El Ayuntamiento de Fuendetodos aprobó recientemente el encargo a los dos citados artistas en un pleno municipal con el objetivo de inaugurarla en marzo de 2027, coincidiendo con las Fiestas Goyescas.

La Asociación Aragonesa de Escultores (AAE) ha reaccionado a este nuevo encargo con «preocupación», ya que considera que un proyecto con un presupuesto «tan elevado» debería haberse acompañado «de un mayor nivel de transparencia e información pública». En este sentido, la AAE reclama al consistorio que haga públicos los criterios utilizados para seleccionar a los citados autores y las razones por las que no se convocó un concurso o procedimiento abierto.

«Lo habitual en este tipo de proyectos, y más con un presupuesto tan desorbitado, es convocar un concurso público para garantizar la máxima calidad artística y la igualdad de oportunidades entre los creadores», subraya a este diario el presidente de la AEE, José Luis Ansón, que lamenta que no se haya informado de la constitución de un jurado independiente encargado de valorar las distintas propuestas artísticas (en iniciativas de esta naturaleza es habitual recurrir a especialistas que evalúan con criterios objetivos). «Con un presupuesto de 50.000 euros se hubieran presentado escultores de toda España, así que imagínate con uno de 200.000», apunta Ansón.

La Asociación Aragonesa de Escultores, creada hace solo unos meses, también pide al Ayuntamiento de Fuendetodos que aclare la «vinculación territorial» que existe entre el concejal de Cultura, Juan García Valdés, y la localidad almeriense de Olula del Río, donde reside y desarrolla gran parte de su actividad profesional el artista Andrés García Ibáñez. «Lo único que pedimos es que expliquen si se adoptaron las medidas habituales de transparencia y prevención de posibles conflictos de interés previstos en la normativa administrativa, porque García Valdés también es originario de Olula del Río», señala Ansón.

Fundida en bronce

En este sentido, la AAE recuerda que ambos artistas ya fueron los encargados de realizar la estatua de Goya, financiada también con fondos públicos. «Con este nuevo encargo la inversión pública alcanzaría los 400.000 euros, una cantidad que es una auténtica salvajada. Lo que decimos es que este proyecto tendría que haber pasado al menos a información pública y haberse constituido un jurado, porque si no esto se parece mucho al timo de la estampita», asevera Ansón.

Por otra parte, la asociación reclama que el consistorio aclare cuál será «la participación efectiva» de Antonio López y de García Ibáñez en las distintas fases del proyecto, al tiempo que pide que se informe de la empresa o taller que ejecutará la fundición en bronce.

La estatua proyectada de Zuloaga mediría 1,90 metros y, en ella, el pintor aparece con chapela. El artista vasco mantuvo en vida una fuerte vinculación con Fuendetodos, ya que fue el que lideró el rescate de la casa natal de Goya. Zuloaga y un grupo de pintores zaragozanos identificaron la modesta casa de labradores en el año 1913. El artista vasco, uno de los mayores admiradores y coleccionistas de la obra de Francisco de Goya, compró la vivienda en esa época y sufragó la recuperación del inmueble.