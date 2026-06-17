La sección de cerámica del Museo de Zaragoza inaugura una exposición con obras de Kotoge Tanzan

La sección de cerámica del Museo de Zaragoza, situada en el Parque José Antonio Labordeta, inaugura este miércoles la exposición 'Kotoge Tanzan. El paso de las estaciones. Natsu | Verano', que podrá visitarse hasta el próximo mes de septiembre.

Con la llegada del verano tiene lugar el cambio de la muestra de cerámica japonesa que puede disfrutarse en este espacio. En la exposición se podrán contemplar las cerámicas de Kotoge Tanzan (1946-2020) arropadas con una selección de haiku del poeta más famoso del siglo XVII en Japón, Matsuo Basho (1644-1694), y unos diseños de flores estivales de la artista, Fujimura Kumiko.

Kotoge Tanzan desarrolló su carrera en Kioto, uno de los grandes centros cerámicos de Japón. Formado en la tradición artesanal transmitida por maestros, reconocidos Tesoros Nacionales Vivientes, su obra se inspira en el movimiento mingei, que a comienzos del siglo XX defendió el valor del arte popular frente a la industrialización.

Asimismo, se especializó en la creación de piezas destinadas a la ceremonia del té, como chawan (cuencos), mizusashi (recipientes para agua) o jikiro (recipientes para alimentos), donde combinó técnicas tradicionales con una personal riqueza cromática y decorativa.

La ceremonia del té, o chanoyu, es una de las expresiones culturales más refinadas de Japón. En ella, cada encuentro se concibe como irrepetible -ichi-go ichi-e- y todos los elementos que intervienen en el ritual reflejan el paso de las estaciones.

Esta exposición reúne seis piezas de Kotoge Tanzan de las conservadas en el Museo de Zaragoza, fruto de la donación y depósitos que él y su hijo Kentaro Kotoge (1976) realizaron, incrementando así la sección de cerámica nipona. Estas cerámicas recogen una decoración de motivos vegetales propios del verano. La muestra, 'Natsu | Verano', es la segunda del ciclo de cuatro exposiciones dedicadas a su obra.

Otras actividades

Con motivo de esta exposición se han organizado varias actividades culturales como una experiencia táctil sobre cuencos de la ceremonia del té; talleres de sumi-e, realizados por la artista de origen japonés nacida en Osaka, Kumiko Fujimura; una demostración de Ikebana a cargo de Sonoko Inoue, planteada como una demostración explicada y que se realizará con motivos vegetales propios de cada estación; y una sesión de meditación de la mano de Ignacio Mateos, autor del libro 'Meditarte'.

Esta programación de actividades arranca con el taller de pintura sumi-e de la mano de Kumiko Fujimura, artista y presidenta de la Asociación Cultural Aragón-Japón. Será este sábado, 20 de junio, a las 10.30 horas, en la propia sección de Cerámica del Museo de Zaragoza.

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Se hará una introducción a esta técnica de pintura japonesa con tinta china sobre papel de arroz para aprender a realizar un motivo estival inspirado en la naturaleza japonesa. En esta ocasión será una flor de loto.