WMF España organiza un taller de conservación y restauración en el pueblo viejo de Belchite

World Monuments Fund (WMF) en colaboración con la Fundación Pueblo Viejo de Belchite, el Ayuntamiento de Belchite, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Zaragoza participan en la organización de un taller que tiene como objetivo el desarrollo de un proyecto de conservación y restauración de las ruinas del casco viejo de Belchite que será implementado en el futuro.

El taller, que comenzó el lunes 15 de junio, se prolongará hasta el miércoles 24 de junio y está dirigido por Pablo F. Longoria, arquitecto y director ejecutivo de World Monuments Fund en España, y Milagros Palma Crespo, arquitecta y profesora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ESTAM). Sus participantes serán 10 estudiantes de posgrado de arquitectura de las universidades de Tulane, Columbia y Penn en Estados Unidos, y de la Universidad Politécnica de Madrid, de distintas nacionalidades (España, Estados Unidos, México, Chile, Colombia y Argentina) y una historiadora del arte procedente de Alemania.

El resto del personal docente lo componen Javier García-Gutiérrez Mosteiro, catedrático de Universidad en la ETSAM y director del Máster Universitario en Conservación y Restauración de Patrimonio Arquitectónico de la UPM; Francisco David Sanz Arauz, geólogo y profesor de la ETSAM; Alfonso Fanjul Peraza, arqueólogo y director técnico de Arqueonorte; Alberto Arias Horas, arquitecto y profesor asociado de la ETSAM y profesor del Máster Universitario en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico de la UPM; Ascensión Hernández Martínez, historiadora del arte y profesora en la Universidad de Zaragoza, y Ángel Martínez Díaz, arquitecto y profesor de la UPM.

El Pueblo Viejo de Belchite fue uno de los 25 lugares seleccionados en la Watch List (Lista de Vigilancia) de WMF en 2025 debido tanto a su simbolismo como memorial de paz, como por el estado de sus ruinas, que precisan de una intervención que las estabilice y frene el deterioro que llevan sufriendo los últimos 80 años. Antaño centro de comercio próspero, el antiguo Belchite destacaba por su rica arquitectura mudéjar y la convivencia entre las tres culturas: cristiana, musulmana y judía. Su parcial destrucción durante la Batalla de Belchite en la Guerra Civil y la decisión del régimen franquista de no reconstruir el casco antiguo, dejando las ruinas como "testimonio" histórico, condicionó su abandono y progresiva destrucción por el paso del tiempo.

Durante la Transición se resignificó el lugar, que ahora es un testimonio de los horrores de la guerra y a favor de la paz. Aun así, la ausencia de un plan de conservación ha provocado el deterioro crítico de sus edificaciones, algunas de las cuales se encuentran al borde del colapso. De continuar en su estado actual, el Pueblo Viejo de Belchite podría desaparecer en los próximos 20 años.

El actual taller permite a los estudiantes enfrentarse, bajo la supervisión de arquitectos e ingenieros, a los retos de un proyecto de conservación que tiene como objetivo no la reconstrucción, sino la estabilización de las ruinas tal y como se encuentran actualmente. El trabajo se realiza desde un enfoque multidisciplinar que incluye documentación, estudio arqueológico, caracterización de materiales, análisis estructural y arquitectónico de patologías. El proyecto de conservación de la ruina resultante será implementado posteriormente por World Monuments Fund y el Ayuntamiento de Belchite a través de futuras escuelas de campo.

"Desde la inclusión del Pueblo Viejo de Belchite en la Watch List (Lista de Vigilancia), World Monuments Fund trabaja de forma activa para evidenciar la urgencia de salvaguardar estas ruinas, el trazado de sus calles y su memoria. No lo hacemos solo por su valor histórico-artístico y su singular belleza, sino también por su poderoso significado como símbolo de paz y reconciliación, que hoy vemos deteriorarse ante nuestros ojos. El taller organizado con estudiantes internacionales de posgrado de arquitectura no solo contribuirá a su formación en contextos reales de conservación, sino que también permitirá documentar y desarrollar un proyecto de consolidación de dos estructuras de alto valor patrimonial que se encuentran en riesgo de colapso. Es una oportunidad para combinar aprendizaje, investigación y acción en favor de la preservación de este lugar único", subrayó Pablo Longoria, director ejecutivo de World Monuments Fund en España.

"Para el Ayuntamiento de Belchite y la Fundación Pueblo Viejo a la que represento, es un honor y un reconocimiento la apuesta de World Monuments Fund, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Zaragoza por seguir descubriendo y conservando los vestigios del Pueblo Viejo de Belchite, para poder continuar reivindicando su puesta en valor como lugar de 'Memoria y paz'. Estamos encantados de poder acoger a este grupo de estudiantes, la mayoría procedentes de otros países, para que puedan conocer la historia de Belchite y, con su trabajo, ayudarnos también a que esta no se olvide, consolidando los restos del patrimonio que se conserva actualmente", ha declarado Carmelo Pérez Díez, alcalde de Belchite y presidente de la Fundación Pueblo Viejo de Belchite.

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Acerca de World Monuments Fund

World Monuments Fund es la principal organización independiente dedicada a la salvaguarda de los lugares más preciados del mundo, para enriquecer vidas y fomentar el entendimiento mutuo. Desde 1965, WMF ha recaudado 300 millones de dólares para apoyar a más de 700 sitios del patrimonio cultural en 112 países.