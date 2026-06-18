Los balnearios de Zaragoza se vuelven a llenar de música con el ciclo 'En torno al agua' de la DPZ: conciertos gratuitos y al aire libre

La Diputación de Zaragoza ha organizado una nueva edición del ciclo de música refrescante 'En torno al agua', una propuesta cultural itinerante que conecta la experiencia musical en directo con espacios naturales, termales y localidades históricamente vinculadas al agua: balnearios, villas termales, pueblos con ríos emblemáticos y territorios con proyectos de sostenibilidad hídrica en torno a los ríos Piedra y Mesa.

El diputado provincial José Carlos Tirado ha explicado que esta propuesta nace “con la vocación de acercar la música a espacios singulares de nuestra provincia y de poner en valor uno de los recursos más importantes de nuestro territorio”. Un ciclo, ha añadido, que combina patrimonio, naturaleza y cultura “para ofrecer al público experiencias únicas en entornos estrechamente vinculados a la historia y al aprovechamiento del agua”.

Desde la Diputación de Zaragoza, ha asegurado el diputado provincial, “apostamos por una programación cultural descentralizada, capaz de llegar a todos los rincones de la provincia” y este ciclo, a su juicio, “es un ejemplo de cómo la cultura puede convertirse en una herramienta para dinamizar el medio rural, generar actividad, atraer visitantes y reforzar el orgullo de pertenencia de quienes viven en nuestros pueblos”.

Por su parte el coordinador del ciclo, Toño Monzón ha detallado los seis conciertos que forman parte de la programación de 'En torno al agua' y ha señalado que todo aquel que lo desee “puede hacer el recorrido completo asistiendo a todos” teniendo en cuenta además que “en cualquiera de los municipios puede disfrutar de actividades y propuestas de naturaleza”.

Monzón ha indicado que a veces, los conciertos entre ellos “no tienen que ver mucho musicalmente, pero si que están muy vinculados con el espacio en el que están programados”.

Conciertos en seis localidades

El programa arrancará el próximo 3 de julio en Paracuellos de Jiloca con la actuación de Pilar Almalé y recorrerá otros cinco municipios de la comarca hasta el 25 de julio: Miguel Tena actuará en Ateca, Anaut en Ibdes, Mariano Casanova en Nuévalos, O’Carolan en Alhama de Aragón y Ester Vallejo cerrará el ciclo en Jaraba.

'En torno al agua' apuesta por escenarios al aire libre en pequeños municipios para ofrecer al público una experiencia cercana y participativa. Los músicos y artistas comparten las jornadas con vecinos, visitantes, usuarios de los balnearios y turistas, generando un ambiente de convivencia e intercambio. Las actuaciones son de entrada libre y gratuita.

Las propuestas musicales son en su mayoría en formatos acústicos o semi acústicos en jardines termales, como la pradera del Balneario de Paracuellos de Jiloca, plazas históricas como las de Alhama, Ateca y Jaraba, espacios patrimoniales como el torreón de Nuévalos o el espacio de Ibdes.

Artistas

Pilar Almalé (Paracuellos de Jiloca, viernes 3 de julio – 22.30

Terraza Balneario), ganadora del Premio Artes y Letras en la categoría de Música en 2025, presenta ‘Golondrinas’, su trabajo en solitario, en el que combina viola da gamba, voz y pedales sonoros, dando lugar a una propuesta tan íntima como poderosa.

Miguel Tena (Ateca, sábado 4 de julio - 20.30 Plaza de España), hijo de Manolo Tena, es un compositor, letrista y cantante nacido en el barrio de Lavapiés (Madxrid) en el seno de una familia ligada a la efervescencia del movimiento de la Movida Madrileña. Hace nueve añpos que editó su primer álbum y no ha dejado de trabajar en la música desde entonces, con nuevos grupos, singles, discos y actuaciones.

Anaut (Ibdes, viernes 17 de julio – 22.30 Patio escuelas) nace en 2013 en Ámsterdam durante los estudios de Alberto Anaut en el Conservatorium van Amsterdam. Publica ese año su primer disco “140”, su título alude al número de personas mecenas que lo hicieron posible. Acompañados de otros siete músicos de Ámsterdam, Palermo, Pamplona, Barcelona y Toledo la banda presenta el disco en la Sala Caracol de Madrid, agotando las entradas. Giran durante los dos siguientes años por España.

Mariano Casanova (Nuévalos, sábado 18 de julio – 22.30 Torreón) fue el fundador, compositor, cantante y guitarrista de Distrito 14. Ahora regresa definitivamente a los escenarios en formato acústico junto a tres de los músicos que le acompañaron en su grupo y en su primer disco en solitario.

O’Carolan (Alhama de Aragón, sábado 24 de julio – 22.30 Plaza Joaquín Costa) acaba de cumplir 30 años en los escenarios y su nombre hace un homenaje a Turlough O’Carolan, arpista irlandés del siglo XVII que puso en valor la música tradicional de su Irlanda natal a través de la música barroca. Esta concepción de la música es la que da valor al grupo, com presentaciones en todo el país, en Francia y Escocia.

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Ester Vallejo (Jaraba, sábado 25 de julio – 23.00 Plaza Afán de Rivera) es una cantante, percusionista y compositora aragonesa. Junto a su banda nos propone una combinación rica y emotiva de sonidos de raíz, armonías vocales y letras con profundos mensajes. En su formato completo, presenta una propuesta versátil en la que la música, danza, texto y voces confluyen.