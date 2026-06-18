El Congreso declara el bicentenario de la muerte de Goya acontecimiento de interés público

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves el real decreto ley por el que 26 eventos se declaran acontecimientos de excepcional interés público, como los aniversarios del Teatro Real, del Palau de la Música o la celebración del trío de eclipses 26-27-28 y el bicentenario del fallecimiento de Goya, un reconocimiento que comporta ventajas fiscales.

La convalidación del real decreto ha contado con 304 votos a favor ya que solo ha votado en contra Vox (33) y se han abstenido Bildu y Podemos (10 votos). El proyecto se tramitará por la vía de urgencia, votación que ha contado con el acuerdo de todo el hemiciclo.

En su intervención, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha subrayado la diversidad de los eventos y ha citado, a modo de ejemplo, la celebración del trigésimo aniversario de la reapertura del Teatro Real de Madrid, el bicentenario del fallecimiento de Goya, el 120 aniversario del Palau de la Música (Barcelona), el 75 aniversario del Festival Internacional de Santander o el 50 aniversario del Teatro Clásico de Almagro. El decreto también incluye eventos de carácter científico o tecnológico y otros de carácter social y deportivo.

En el turno de fijación de posiciones, la diputada de Vox Blanca Armario ha acusado al ministro de "intentar colar ideología" y ha recordado que la Constitución reserva la figura de 'acontecimientos de excepcional interés público' para situaciones de "extraordinaria y urgente necesidad". "Entendemos que gobernar sin presupuestos y sin mayoría parlamentaria es una faena" ha señalado la diputada de Vox, que ha reprochado al titular de Cultura "usar este mecanismo para piratear derechos y mercadear con las libertades".

A juicio de la diputada, muchas de las conmemoraciones que recoge el real decreto están vinculadas "al socialismo y al comunismo", y responden a una visión cultural "dirigida, orientada, seleccionada, financiada e impulsada desde los despachos sectarios de sus ministros".

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Por su parte, la diputada del PP Miriam Guardiola también ha acusado a Urtasun de traer al Congreso un real decreto ley "para tapar al Gobierno, del que es cómplice y socio". Guardiola ha relatado los acontecimientos que en su opinión sí tienen interés público y aquí ha citado: "caso mascarillas, caso obras públicas, caso hidrocarburos, caso Plus Ultra, financiación ilegal del PSOE o caso Forestalia".