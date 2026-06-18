Este domingo continúa el programa cultural Veruela Estival de la Diputación de Zaragoza con un nuevo espectáculo de teatro infantil

El programa cultural Veruela Estival de la Diputación de Zaragoza continúa este domingo, 21 de junio, con un espectáculo de teatro infantil para disfrutar en familia. La obra 'El Puntazo' podrá disfrutarse a las 12.30 en el exterior de la iglesia del Monasterio de Veruela con entrada gratuita. La nueva edición de este ciclo cultural y de ocio organizado un más por la Diputación de Zaragoza ofrece un completo programa de actividades que se desarrollarán hasta finales de septiembre con danza, circo contemporáneo, música, visitas teatralizadas y teatro infantil.

El espectáculo 'El Puntazo' (PAI teatro animación) gira en torno a dos mujeres, Las Maris, que aparecen para presentar un nuevo concurso lleno de pruebas, preguntas, y retos. Son unas apasionadas de los concursos, disfrutan viéndolos, pero disfrutan mucho más participando en ellos. Tienen la suerte de ser las presentadoras. El público será su cómplice de las risas y las sorpresas.

El próximo domingo, 28 de junio, el teatro infantil volverá a ser el protagonista de Veruela Estival con la obra "Tú superhéroe de confianza" (Capitan Spriki). Todos los espectáculos son para el público familiar. La edad recomendad es a partir de 4 años y la entrada es gratuita. El programa de Veruela Estival continuará durante el mes de julio con visitas teatralizadas, en agosto con el ya consolidado festival Veruela Verano y finalizará en septiembre con recorridos sonoros.

El cartel de Veruela Verano de este año ofrece conciertos a cargo de artistas consagrados como Pancho Varona (1 de agosto), Las Migas (8 de agosto), Queralt Lahoz (15 de agosto) y Depedro (22 de agosto). Serán todos a las 19.30 en la iglesia del monasterio. Habrá venta de 450 entradas a 9 euros en https://entradas.ibercaja.es .

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