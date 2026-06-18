Huesca es Jazz regresa con siete conciertos y una firme apuesta por la formación musical

El Festival Huesca es Jazz celebrará del 26 al 28 de junio su undécima edición con una programación que combinará siete conciertos y diversas actividades formativas destinadas a acercar el jazz a nuevos públicos y fomentar el aprendizaje musical entre los más jóvenes. El certamen volverá a convertir al Casino, la plaza Navarra y la Casa de la Música en los principales escenarios de una cita ya consolidada dentro de la oferta cultural de la capital altoaragonesa.

La nueva edición ha sido presentada este miércoles en el Salón Azul del Casino por la técnica de Cultura del Ayuntamiento de Huesca, Pilar Barrio, y Daniel Escolano, miembro de la Asociación Jazz for Kids y colaborador habitual del festival.

El programa reunirá a artistas nacionales e internacionales y ofrecerá propuestas que abarcan diferentes estilos y fusiones dentro del universo jazzístico. La organización mantiene así una de las señas de identidad del festival: combinar la presencia de músicos consolidados con la participación de jóvenes intérpretes y estudiantes.

La actividad musical arrancará el viernes 26 de junio a las 20.00 horas en el Salón Azul del Casino con la actuación del Christos Rafalides Quartet. La formación está liderada por el reconocido vibrafonista, compositor y educador griego Christos Rafalides, uno de los nombres destacados de esta edición.

El sábado 27 de junio la programación continuará en el mismo escenario con la actuación de la Big Band Navàs-Súria a las 13.00 horas. La agrupación participará además como formación invitada en el encuentro de jóvenes estudiantes organizado por Jazz for Kids.

Conciertos al aire libre en la plaza Navarra

La actividad se trasladará por la tarde a la plaza Navarra, que volverá a convertirse en uno de los puntos neurálgicos del festival. Entre las 19.30 y las 22.00 horas actuarán Lucas Herrera Fernández Trío y Daniel García Trío, dos propuestas que permitirán acercar el jazz contemporáneo al público en un espacio abierto y accesible.

La jornada final llegará el domingo 28 de junio. A las 12.00 horas, el pianista Max Villavecchia ofrecerá un concierto en solitario en el Salón Azul del Casino, mientras que la clausura tendrá lugar por la tarde en la plaza Navarra.

Allí actuarán ShekBand, un trío familiar procedente de Kyiv que combina jazz contemporáneo y música folk ucraniana, y el Proyecto Jazz for Kids, encargado de poner el broche final al festival entre las 19.30 y las 21.30 horas.

Formación y divulgación como pilares del festival

Junto a los conciertos, la vertiente pedagógica volverá a desempeñar un papel fundamental en la programación. Las actividades educativas comenzaron esta semana con un taller de jazz dirigido a alumnado de Educación Secundaria y continuarán con diferentes encuentros y sesiones formativas.

La Casa de la Música acogerá ensayos y actividades relacionadas con el encuentro de estudiantes, favoreciendo el intercambio de experiencias entre jóvenes músicos y profesionales del sector. Además, el sábado 27 de junio, a las 10.00 horas, Christos Rafalides impartirá una clase magistral en el Salón Azul del Casino.

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Con esta nueva edición, Huesca es Jazz reafirma su compromiso con la divulgación musical y la formación artística. El festival mantiene sus dos grandes líneas de trabajo: promover el aprendizaje del jazz entre las nuevas generaciones y ofrecer al público una programación de calidad que muestre la riqueza y diversidad de este género musical. Una propuesta que busca seguir ampliando la comunidad de aficionados al jazz y consolidar a Huesca como un referente cultural en el ámbito musical.