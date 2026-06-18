Kase.O calienta motores y adelanta parte de su nuevo disco: la vuelta de Violadores del Verso y las colaboraciones de Albert Pla y Evaristo

Ya solo faltan unas horas para que los fans de Kase.O puedan escuchar su nuevo disco. 'Camisa de fuerza' se publicará en las plataformas digitales este viernes 19 de junio, pero, para ir calentando motores, el rapero zaragozano ha publicado un video esta semana adelantando parte de su nuevo trabajo (el primero en diez años tras 'El círculo').

El videoclip incluye tres de sus nuevos temas: 'Fallo del sistema', 'Borregos' y 'Viva Kase O'. En este último aparecen los cuatro Violadores del Verso, confirmando un secreto a voces. En 'Borregos' se puede escuchar la voz de Evaristo Páramos (La Polla Récords), mientras que en el video también aparece Albert Pla.

Los videoclips han sido rodados en Azuara, municipio zaragozano con el que el músico mantiene vínculos familiares y en cuya grabación han participado vecinos de la localidad. El video, con una cuidada estética cinematográfica, varía del blanco y negro al color, combinando paisajes rurales con imágenes de fuerte carga simbólica.

'Camisa de fuerza' está compuesto de 16 cortes, cinco de los cuales tienen colaboraciones y todas de un altísimo nivel. Así, AL2 El Aldeano cantará con Kase.O 'Mucho Toy' mientras que en 'Borregos' participa Evaristo, de La Polla Records. Nach y Zatu, desde Sevilla, comparten autoría con el MC aragonés en 'Top 3' y sí, se confirma el regreso de Violadores del Verso a un disco de Kase.O con el tema 'Consejo de sabios', producido, como no podía ser de otra manera, por RdeRumba. Las colaboraciones se completan con N-Wise en 'V.S.O.P.'.

Concierto en Zaragoza

El resto de cortes que incluye el disco son 'Zaragoza', '¡Viva Kase.O!', 'Salsa Tártara', 'Fallo del sistema', 'Mandato de Dios', Puto Internet', 'Encantamiento', 'Spoiler', 'Rara obra' y 'Todo me sale bien', además de la 'Intro'.

Harto Rodríguez domina claramente el disco en la producción ya que produce 9 de los 16 temas. También aparecen RdeRumba en dos cortes clave, SabioBeats en dos, y colaboraciones puntuales de Hayzee, Ammons y NicoJP.

El MC zaragozano también anunció hace unos días las primeras fechas de su gira, que incluirá un concierto en Zaragoza, en el pabellón Príncipe Felipe (20 de febrero), entre otras citas multitudinarias como las que se vivirán en el Movistar Arena de Madrid o en el Cartuje Center Cite de Sevilla y el Roig Arena de Valencia. Y es que esa es una de las características de esta gira, el rapero zaragozano apuesta directamente por los grandes recintos.