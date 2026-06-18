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La magia y el teatro de 'Aragón, tierra de cultura' llega este fin de semana a Ariño, Monegrillo y Biescas

Las actuaciones, con acceso gratuito, tendrán lugar en el Museo Minero de Ariño, la Sabina de Cascarosa de Monegrillo y el Centro Cultural de Biescas

Civi Civiac llega este viernes al Museo Minero de Ariño con su espectáculo 'Don Bártulos'.

Civi Civiac llega este viernes al Museo Minero de Ariño con su espectáculo 'Don Bártulos'. / DGA

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La programación de 'Aragón, tierra de cultura' llegará este fin de semana a las localidades de Ariño (Teruel), Monegrillo (Zaragoza) y Biescas (Huesca), donde el público podrá disfrutar de espectáculos de magia y teatro.

Este viernes, a las 20.00 horas, el Museo Minero de Ariño recibirá a Civi Civiac y su espectáculo 'Don Bártulos', una comedia visual que aúna el teatro de calle y los objetos, con los números de magia más sorprendentes y el humor gestual de Civi Civiac, ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

El sábado, a las 20.00 horas, el público podrá disfrutar también de la magia en la Sabina de Cascarosa en Monegrillo, donde actuarán Helena Perdomo & Pepín Banzo con su obra 'Tiempos mágicos', un viaje a través de la historia de la magia aragonesa.

La compañía Teatro del Temple presentará este domingo, a las 19.00 horas, en el Centro Cultural Pablo Neruda de Biescas su espectáculo 'Eclectical Dance', un show pensado para celebrar la vida, la danza y que propone una mezcla de estilos: pop, indie, rock and roll, folclore renovado y canción de autor.

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Organizada por las direcciones generales de Cultura y Patrimonio Cultural y de Turismo del Ejecutivo autonómico, 'Aragón, tierra de cultura' ofrece acciones culturales en lugares emblemáticos del territorio, protagonizados por artistas aragoneses y con acceso libre para el público.

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