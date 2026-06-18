La magia y el teatro de 'Aragón, tierra de cultura' llega este fin de semana a Ariño, Monegrillo y Biescas
Las actuaciones, con acceso gratuito, tendrán lugar en el Museo Minero de Ariño, la Sabina de Cascarosa de Monegrillo y el Centro Cultural de Biescas
La programación de 'Aragón, tierra de cultura' llegará este fin de semana a las localidades de Ariño (Teruel), Monegrillo (Zaragoza) y Biescas (Huesca), donde el público podrá disfrutar de espectáculos de magia y teatro.
Este viernes, a las 20.00 horas, el Museo Minero de Ariño recibirá a Civi Civiac y su espectáculo 'Don Bártulos', una comedia visual que aúna el teatro de calle y los objetos, con los números de magia más sorprendentes y el humor gestual de Civi Civiac, ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.
El sábado, a las 20.00 horas, el público podrá disfrutar también de la magia en la Sabina de Cascarosa en Monegrillo, donde actuarán Helena Perdomo & Pepín Banzo con su obra 'Tiempos mágicos', un viaje a través de la historia de la magia aragonesa.
La compañía Teatro del Temple presentará este domingo, a las 19.00 horas, en el Centro Cultural Pablo Neruda de Biescas su espectáculo 'Eclectical Dance', un show pensado para celebrar la vida, la danza y que propone una mezcla de estilos: pop, indie, rock and roll, folclore renovado y canción de autor.
Organizada por las direcciones generales de Cultura y Patrimonio Cultural y de Turismo del Ejecutivo autonómico, 'Aragón, tierra de cultura' ofrece acciones culturales en lugares emblemáticos del territorio, protagonizados por artistas aragoneses y con acceso libre para el público.
- Aldi continua su expansión en Aragón con la apertura de su primer supermercado en el centro de Zaragoza
- Tres futbolistas aragoneses dejan las canteras de grandes equipos de Primera División: 'A por el próximo reto
- Este es el salario de la jugadora del Casademont Zaragoza Nadia Fingall en la WNBA
- El Casademont Zaragoza no cobrará nada si Txus Vidorreta ficha por el Unicaja
- Víctor Mingo ya no es opción para el Real Zaragoza y apunta al extranjero
- La remodelación de la Ciudad Deportiva. Estos son Javi Ros y El Kammas, los hombres de confianza de Garcés
- El Real Zaragoza aguarda el sí definitivo de Ander Herrera
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar