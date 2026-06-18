La magia y el teatro de 'Aragón, tierra de cultura' llega este fin de semana a Ariño, Monegrillo y Biescas

La programación de 'Aragón, tierra de cultura' llegará este fin de semana a las localidades de Ariño (Teruel), Monegrillo (Zaragoza) y Biescas (Huesca), donde el público podrá disfrutar de espectáculos de magia y teatro.

Este viernes, a las 20.00 horas, el Museo Minero de Ariño recibirá a Civi Civiac y su espectáculo 'Don Bártulos', una comedia visual que aúna el teatro de calle y los objetos, con los números de magia más sorprendentes y el humor gestual de Civi Civiac, ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

El sábado, a las 20.00 horas, el público podrá disfrutar también de la magia en la Sabina de Cascarosa en Monegrillo, donde actuarán Helena Perdomo & Pepín Banzo con su obra 'Tiempos mágicos', un viaje a través de la historia de la magia aragonesa.

La compañía Teatro del Temple presentará este domingo, a las 19.00 horas, en el Centro Cultural Pablo Neruda de Biescas su espectáculo 'Eclectical Dance', un show pensado para celebrar la vida, la danza y que propone una mezcla de estilos: pop, indie, rock and roll, folclore renovado y canción de autor.

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Organizada por las direcciones generales de Cultura y Patrimonio Cultural y de Turismo del Ejecutivo autonómico, 'Aragón, tierra de cultura' ofrece acciones culturales en lugares emblemáticos del territorio, protagonizados por artistas aragoneses y con acceso libre para el público.