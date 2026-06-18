El conocido productor Paco Loco participa este viernes en una charla en Zaragoza

El Laboratorio Audiovisual de Zaragoza volverá a convertirse en punto de encuentro para profesionales y aficionados a la creación sonora con una nueva sesión de Lab Insiders, el ciclo impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza para acercar referentes de las industrias culturales y creativas al público. En esta ocasión, el protagonista será Paco Loco, uno de los productores musicales más influyentes de la escena independiente española, que impartirá una masterclass el próximo viernes 19 de junio a las 17.00 horas en el Centro de Historias.

La actividad permitirá a los asistentes conocer de primera mano la trayectoria, los métodos de trabajo y la visión artística de un profesional que lleva más de tres décadas vinculado a la producción musical. Su nombre está asociado a algunos de los discos más destacados del pop, el rock y la música alternativa española de las últimas décadas.

Músico, productor e ingeniero de sonido, Paco Loco nació en México y desarrolló buena parte de su carrera desde su estudio de grabación ubicado en El Puerto de Santa María (Cádiz), convertido con el paso de los años en uno de los espacios de referencia para la música independiente nacional.

Su trayectoria incluye la producción y grabación de centenares de trabajos discográficos y el acompañamiento creativo a numerosas bandas y artistas que han marcado la evolución de la música española contemporánea.

Además de su labor en el estudio, el productor ha sido reconocido por la industria musical con diferentes nominaciones y premios. Entre ellos destacan sus candidaturas a los Grammy Latinos en 2015 y 2017, así como el Premio UFI -actualmente Premios MIN- al Mejor Productor de la Música Independiente, obtenido en 2009.

Una figura clave de la música independiente española

A lo largo de su carrera, Paco Loco ha colaborado con algunos de los nombres más destacados de la escena musical española. Entre ellos figuran Australian Blonde, Mikel Erentxun, Nacho Vegas, Hinds, Enrique Bunbury, Lori Meyers, Triángulo de Amor Bizarro o La Habitación Roja, además de numerosos proyectos emergentes que encontraron en él un aliado para desarrollar su identidad sonora.

Su forma de entender la producción se caracteriza por la experimentación, la búsqueda constante de nuevos lenguajes musicales y el respeto por la personalidad artística de cada intérprete. Esa combinación le ha convertido en una figura de referencia para músicos, productores y profesionales del sector.

Durante la sesión de LAB INSIDERS, el productor compartirá experiencias acumuladas a lo largo de décadas de trabajo en estudios de grabación, abordando tanto aspectos técnicos como creativos relacionados con la producción musical.

La masterclass incluirá también anécdotas profesionales y reflexiones sobre la transformación que ha vivido la industria musical en los últimos años, desde los cambios tecnológicos hasta la evolución de los modelos de producción y distribución.

Los asistentes tendrán así la oportunidad de conocer cómo nacen algunas de las producciones discográficas más relevantes del panorama independiente y cuáles son las claves para construir un sonido propio en un contexto cada vez más competitivo.

Un espacio para el intercambio del conocimiento

La actividad forma parte de Lab Insiders, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza a través del Laboratorio Audiovisual que busca favorecer el encuentro entre profesionales consolidados y nuevas generaciones de creadores.

El programa está dirigido a estudiantes, artistas emergentes y profesionales de diferentes disciplinas culturales interesados en ampliar conocimientos y establecer conexiones con referentes de sus respectivos sectores.

En esta ocasión, la presencia de Paco Loco supone una oportunidad excepcional para profundizar en el mundo de la producción musical de la mano de uno de los nombres más influyentes del panorama nacional.

El taller tiene un precio de 30 euros, aunque los menores de 36 años podrán beneficiarse de una tarifa reducida de 20 euros. Las inscripciones ya están abiertas a través del formulario habilitado por la organización.

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Con esta nueva sesión, el Laboratorio Audiovisual de Zaragoza refuerza su apuesta por acercar el conocimiento especializado a la ciudadanía y consolidarse como un espacio de formación, experimentación e intercambio para los profesionales de las industrias culturales y creativas.