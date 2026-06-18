El único festival que convierte una piscina en pista de baile vuelve este fin de semana a Zaragoza: cómo conseguir las entradas

Nació en 2010 con un claro objetivo: celebrar en Zaragoza una cita de referencia para la música negra. Poco a poco fue consolidando su propuesta hasta convertirse en un referente del género en España. Su sello se consolidó, pero ni eso garantizó su supervivencia. De hecho, el año pasado no pudo celebrarse y la edición de 2024 fue mucho más modesta. 16 años después de su nacimiento, el Slap! Festival vuelve con fuerzas renovadas. Y lo hace además en el Camping Municipal de Zaragoza, su hábitat natural y un espacio profundamente ligado a su historia, su identidad y la memoria colectiva de su público.

Sin duda, uno de los principales atractivos de Slap! son sus sesiones de djs en la piscina, lo que lo convierten en un festival único. Este fin de semana, además, el calor va a apretar de lo lindo en Zaragoza, así que el plan encaja a las mil maravillas.

A lo largo de estos 16 años, el Slap! ha construido una personalidad propia y muy reconocible, vinculada a la música negra y a todas las escenas y culturas que nacen o dialogan con ella: funk, soul, rhythm & blues, afrobeat, hip hop, reggae, electrónica, mestizaje... Todos estos géneros sonarán este viernes y sábado en el Camping de Zaragoza en un festival que no busca seguir el mismo patrón que el resto. El Slap! lleva años alejeado de los grandes nombres, apostando por la experimentación y descubriendo nuevos artistas a sus asistentes.

En esta decimosexta edición lo volverá a hacer. A los nombres ya anunciados de RdeRumba, Lady Funk y DJ Pendejo, se suman otros llegados de España y el extranjero. Actuará por ejemplo la banda barcelonesa Hip Horns Brass Collective, que fusiona el jazz de Nueva Orleans, el hip-hop y el groove con una gran puesta en escena; el artista cubano Afrosideral con una propuesta llena de experimentación y electrónica; o el belga Juli Giuliani, que llenará de hip hop el camping municipal.

En esta edición volverá a sonar el reggae de los zaragozanos Irregular Roots y por primera vez se podrá escuchar al ghanés Big Ddy, que hará bailar a todos los asistentes con sus ritmos africanos.

Entradas a la venta

Ya en el ámbito de los djs, actuarán Fonki Cheff, que tras más de 25 años de carrera ha conquistado pistas de baile en Japón y EEUU, Cuático, Funkforward, Luso y Gordo del Funk.

Pero como ya es tradición, no solo de música vivirá el festival. La cita ha organizado para los dos días campeonatos de breakdance y baloncesto, baile en la piscina, talleres de música y de arte mural y grafiti.

El Slap! echó a andar allá por 2010 en el Anfiteatro de la Expo. El segundo año ya desembarcó en el camping y desde entonces ha seguido tejiendo una comunidad muy fiel en torno al festival.

Las entradas pueden adquirirse en la web del festival (slapfestival.com) a través de Entradium. La entradas para los días (sin derecho a alojamiento) cuesta 20 euros, aunque por solo seis euros más te puedes llevar una camiseta de recuerdo.