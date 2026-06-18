El yacimiento aragonés que superó una DANA vuelve a la vida: finalizan las obras en la villa romana de La Malena

El Departamento de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha finalizado la Fase V de obras de restauración, protección y puesta en valor de la villa romana de La Malena, situada en la localidad zaragozana de Azuara. El proyecto, redactado por los arquitectos Javier Ibargüen y Sergio Sebastián, contiene las obras que se licitaron en 2025 y se adjudicaron, el 4 de julio del pasado año, a la empresa Piedra Casbi SL, por un importe de 986.150 euros, ha informado el Gobierno autonómico.

Los trabajos se adjudicaron después de la riada causada por las tormentas que afectó el 13 de junio del pasado año al municipio de Azuara y también al yacimiento, que quedó anegado por las aguas casi en su totalidad. Las aguas, acompañadas de lodos, restos vegetales y otros restos, llegaron a cubrir en algunas zonas hasta 1,30 metros de altura dentro de la zona protegida de la villa y en todo el entorno.

Dada la rápida intervención de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, todos los daños ocasionados pudieron ser revertidos mediante la inversión de 360.789,96 euros --IVA incluido-- de fondos del Gobierno de Aragón, de los que Piedra Casbi, SL ejecutó un importe de 282.469,32 euros --IVA incluido-- en obras de emergencia, a la vez que se hacía cargo de la Fase V de trabajos en La Malena.

El mosaico de Cadmo y Harmonia en La Malena recuperado tras los daños por las lluvias de hace un año. / DGA

Las afecciones de la riada hicieron necesaria la redacción de un modificado del proyecto licitado y la posterior modificación del contrato de obras. El cambio se sustentó en el cierre de la doble exedra, elemento arquitectónico que estaba presente únicamente a nivel arqueológico, estando visibles el arranque de sus muros y los mosaicos contenidos en su perímetro. Ubicado al oeste de la villa, fue por donde entró la mayor parte de agua, lodos y otros restos de la riada.

La aprobación de este modificado supuso un incremento del 20% del presupuesto, hasta los 1.183.243,02 euros, cifra que se elevó hasta los 1.222.257,02 euros teniendo en cuenta los honorarios profesionales de los técnicos contratados.

De ese importe, se han financiado con el Programa de Mejora de la Competitividad y Dinamización del Patrimonio Histórico con Uso Turístico un total de 991.958,00 euros --IVA incluido-- a partir de su justificación en junio de 2026.

Las obras de la Fase V han finalizado en mayo, unos trabajos que han dado continuidad a las intervenciones ya realizadas en la villa desde 2018, que han supuesto un avance en su conservación y puesta en valor.

Tres actuaciones en varias fases

Las obras han contemplado tres actuaciones importantes: la primera fue de protección y cerramiento, con objeto de ampliar la zona protegida del yacimiento para permitir su restauración. En esta fase se ejecutó el cerramiento de la zona sur y sur-este de la villa, incluyendo la parte proporcional del peristilo. La segunda fue la actuación en arqueología y restauración de estructuras y mosaicos, realizadas en las zonas que se encuentran ya protegidas, tanto en la zona oeste, como en la zona sur.

La tercera consistió en la construcción del edificio de recepción de visitantes y servicios, que ha supuesto la mejora de la accesibilidad y la posibilidad de una puesta en valor real del BIC mediante su uso turístico, permitiendo que se puedan realizar visitas guiadas semanales al yacimiento para su mayor conocimiento.

El Gobierno de Aragón mantiene su objetivo de recuperar el esplendor de esta importante villa declarada Bien de Interés Cultural, en la categoría de zona arqueológica, el 17 marzo de 1992.

Por ello, además de realizar la inversión necesaria para dar continuidad a los trabajos este año, en febrero se ha solicitado la inclusión de la Fase VI de actuaciones de conservación y restauración de mosaicos en las estancias 1 y 25 del peristilo y 52 y 53 de la doble exedra en la convocatoria del 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con un importe 609.077,77 euros, en la que de ser adjudicatario de estos fondos, el Gobierno de Aragón participará con el 55 por ciento del total, aportando 334.992,73 euros.