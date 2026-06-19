Los escritores aragoneses celebrarán este sábado en Borja su congreso anual
El acto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Borja y tendrá lugar el sábado, 20 de junio, en la Casa de las Conchas, a partir de las 10.30 horas con entrada libre hasta completar aforo
El Periódico de Aragón
El congreso anual que celebra la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores (AAEE), que este año alcanza su XXIII edición, se celebrará este sábado en la Casa de las Conchas de Borja (Zaragoza) a partir de las 10.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.
La cita cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Borja y, a partir de las 11.00 horas, se proyectará un vídeo de las actividades realizadas por la AAEE, colectivo que cuenta en la actualidad con 275 miembros, ha informado la asociación en una nota de prensa.
La historia también estará muy presente en las ponencias que se sucederán en este congreso, pues a las 11.15 horas, el escritor Luis Zueco hablará de 'Rehabilitar, vivir y escribir en un castillo'.
Tras la presentación del nuevo número de la revista Imán, la segunda de las ponencias llegará a las 12.50 horas a cargo de la historiadora Anabel Lapeña y de la periodista Ana Segura, que disertarán sobre 'Reinas, damas y señoras: nuevas narrativas para antiguas historias'.
El congreso se clausurará con una lectura pública de poemas y relatos breves por parte de los asistentes a partir de las 16.30 horas.
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